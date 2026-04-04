Дитину жорстоко били в школі, але адміністрація вимагала відвідувати уроки — справа дійшла до суду

У США школяра змусили ходити на уроки попри небезпеку — після повернення його побили до втрати свідомості.

Федеральний суд у штаті Пенсильванія дозволив старшокласнику продовжити судову справу проти державної шкільної системи Піттсбурга. Підліток зазнав серйозної травми мозку після чергової бійки з однокласником, хоча адміністрація знала про конфлікт між ними. Про це йдеться в рішенні Окружного суду США Західного округу Пенсильванії у справі Ny’Hier Williams v. City of Pittsburgh Public School District.

Родина Ні’Гаєра Вільямса стверджує, що школа була обізнана про попередні бійки та ризики для дитини, але все одно змусила хлопця повернутися на навчання, пригрозивши відповідальністю за прогули.

Конфлікт, який тривав місяцями

Бійка, що призвела до тяжких наслідків, сталася 21 січня 2022 року в школі Brashear у Піттсбурзі. Це вже був четвертий конфлікт між тими ж учнями за п’ять місяців.

Ще восени 2021 року між підлітками двічі виникали сутички. У грудні стався ще один інцидент — тоді одного з учнів жорстоко побили в шкільному туалеті. Після цього обох тимчасово відсторонили від навчання.

Мати постраждалого тоді прямо заявила адміністрації: її син не перебуватиме в безпеці, якщо інший учень залишиться у школі. Керівництво запевнило, що ситуацію вирішать.

Обіцянки без захисту

Попри це, у січні 2022 року конфліктний учень повернувся до школи. Коли мати дізналася про це, вона одразу забрала сина додому та вимагала пояснень.

Під час розмови зі шкільною адміністрацією їй повідомили, що для її дитини нібито підготували «план безпеки». Водночас її попередили: якщо син не відвідуватиме школу, це може призвести до проблем із законом і навіть втручання соціальних служб.

Після цієї розмови хлопець повернувся до навчання.

Як встановив суд, жодного реального плану безпеки на той момент не існувало. Адміністрація школи не мала навіть відповідної підготовки, щоб такі плани впроваджувати. Єдиним заходом став формальний документ, у якому іншому учню забороняли контактувати з постраждалим, хоча обидва залишалися в одній будівлі.

У день повернення між ними знову спалахнула бійка. Підлітка жорстоко побили — він втратив свідомість і був госпіталізований із тяжкою травмою мозку.

Що вирішив суд

Суд частково підтримав позов родини.

Він дійшов висновку, що справу можна передати на розгляд присяжних. На думку судді, є достатньо підстав вважати, що адміністрація школи могла сама створити небезпечну ситуацію.

Зокрема, суд зазначив, що ризик був очевидним, адже між учнями вже відбулося кілька бійок. Крім того, школа могла фактично змусити родину повернути дитину до небезпечного середовища, пообіцявши захист, якого насправді не було.

Водночас суд відхилив іншу частину позову — щодо відповідальності всієї шкільної системи як інституції. Суддя вирішив, що немає достатніх доказів того, що інцидент став наслідком загальної політики або системної проблеми в навчальному закладі.

Тепер остаточне рішення у справі ухвалюватимуть присяжні.

