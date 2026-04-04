Ребенка жестоко били в школе, но администрация требовала посещать уроки — дело дошло до суда

В США школьника заставили ходить на уроки несмотря на опасность — после возвращения его избили до потери сознания.

Федеральный суд в штате Пенсильвания позволил старшекласснику продолжить судебное дело против государственной школьной системы Питтсбурга. Подросток получил серьезную травму мозга после очередной драки с одноклассником, хотя администрация знала о конфликте между ними. Об этом говорится в решении Окружного суда США Западного округа Пенсильвании по делу Ny’Hier Williams v. City of Pittsburgh Public School District.

Семья Ни’Гаера Вильямса утверждает, что школа была осведомлена о предыдущих драках и рисках для ребенка, но все равно заставила парня вернуться к обучению, пригрозив ответственностью за прогулы.

Конфликт, который длился месяцами

Драка, которая привела к тяжелым последствиям, произошла 21 января 2022 года в школе Brashear в Питтсбурге. Это уже был четвертый конфликт между теми же учениками за пять месяцев.

Еще осенью 2021 года между подростками дважды возникали столкновения. В декабре произошел еще один инцидент — тогда одного из учеников жестоко избили в школьном туалете. После этого обоих временно отстранили от обучения.

Мать пострадавшего тогда прямо заявила администрации: ее сын не будет в безопасности, если другой ученик останется в школе. Руководство заверило, что ситуацию решат.

Обещания без защиты

Несмотря на это, в январе 2022 года конфликтный ученик вернулся в школу. Когда мать узнала об этом, она сразу забрала сына домой и потребовала объяснений.

Во время разговора со школьной администрацией ей сообщили, что для ее ребенка якобы подготовили «план безопасности». Одновременно ее предупредили: если сын не будет посещать школу, это может привести к проблемам с законом и даже вмешательству социальных служб.

После этого разговора парень вернулся к обучению.

Как установил суд, никакого реального плана безопасности на тот момент не существовало. Администрация школы не имела даже соответствующей подготовки, чтобы такие планы внедрять. Единственной мерой стал формальный документ, в котором другому ученику запрещалось контактировать с пострадавшим, хотя оба оставались в одном здании.

В день возвращения между ними снова вспыхнула драка. Подростка жестоко избили — он потерял сознание и был госпитализирован с тяжелой травмой мозга.

Что решил суд

Суд частично поддержал иск семьи.

Он пришел к выводу, что дело можно передать на рассмотрение присяжных. По мнению судьи, есть достаточно оснований считать, что администрация школы могла сама создать опасную ситуацию.

В частности, суд отметил, что риск был очевидным, поскольку между учениками уже произошло несколько драк. Кроме того, школа могла фактически заставить семью вернуть ребенка в опасную среду, пообещав защиту, которой на самом деле не было.

В то же время суд отклонил другую часть иска — относительно ответственности всей школьной системы как институции. Судья решил, что нет достаточных доказательств того, что инцидент стал следствием общей политики или системной проблемы в учебном заведении.

Теперь окончательное решение по делу будут принимать присяжные.

