Коли необхідно здійснювати обмін посвідки на постійне проживання — роз’яснення

Обмін посвідки на постійне проживання здійснюється у низці випадків.

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, в якому випадку необхідно здійснювати обмін посвідки на постійне проживання.

Обмін посвідки на постійне проживання здійснюється у разі:

- зміни інформації, внесеної до посвідки;

- виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідки;

- закінчення строку дії посвідки;

- непридатності посвідки для подальшого використання;

- досягнення іноземцем або особою без громадянства 25- або 45-річного віку (у разі, коли іноземець або особа без громадянства документовані посвідкою, що не містить безконтактного електронного носія);

- набрання законної сили рішенням суду, яким визнано протиправним та скасовано рішення ДМС про відкликання або визнання недійсним дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання, на підставі якого дозвіл на імміграцію вважається чинним.

Посвідка на постійне проживання видається строком на 10 років. Посвідка на постійне проживання без безконтактного електронного носія підлягає обміну у зв’язку із досягненням 25-річного та 45-річного віку.

