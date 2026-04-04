  1. В Украине

Когда необходимо осуществлять обмен вида на постоянное проживание — разъяснение

09:42, 4 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обмен вида на постоянное проживание осуществляется в ряде случаев.
Фото: dmsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области пояснила, в каком случае необходимо осуществлять обмен вида на постоянное проживание.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обмен вида на постоянное проживание осуществляется в случае:

  • изменения информации, внесенной в вид;
  • выявления ошибки в информации, внесенной в вид;
  • окончания срока действия вида;
  • непригодности вида для дальнейшего использования;
  • достижения иностранцем или лицом без гражданства 25- или 45-летнего возраста (в случае, когда иностранец или лицо без гражданства документированы видом, не содержащим бесконтактного электронного носителя);
  • вступления в законную силу решения суда, которым признано противоправным и отменено решение ГМС об отзыве или признании недействительным разрешения на иммиграцию и вида на постоянное проживание, на основании которого разрешение на иммиграцию считается действительным.

Вид на постоянное проживание выдается сроком на 10 лет. Вид на постоянное проживание без бесконтактного электронного носителя подлежит обмену в связи с достижением 25-летнего и 45-летнего возраста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

миграционная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]