Когда необходимо осуществлять обмен вида на постоянное проживание — разъяснение

Обмен вида на постоянное проживание осуществляется в ряде случаев.

Миграционная служба Днепропетровской области пояснила, в каком случае необходимо осуществлять обмен вида на постоянное проживание.

Обмен вида на постоянное проживание осуществляется в случае:

изменения информации, внесенной в вид;

выявления ошибки в информации, внесенной в вид;

окончания срока действия вида;

непригодности вида для дальнейшего использования;

достижения иностранцем или лицом без гражданства 25- или 45-летнего возраста (в случае, когда иностранец или лицо без гражданства документированы видом, не содержащим бесконтактного электронного носителя);

вступления в законную силу решения суда, которым признано противоправным и отменено решение ГМС об отзыве или признании недействительным разрешения на иммиграцию и вида на постоянное проживание, на основании которого разрешение на иммиграцию считается действительным.

Вид на постоянное проживание выдается сроком на 10 лет. Вид на постоянное проживание без бесконтактного электронного носителя подлежит обмену в связи с достижением 25-летнего и 45-летнего возраста.

