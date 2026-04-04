Отримувачі зобов’язані повідомляти про зміни в доходах, майні та складі домогосподарства.

Громадяни можуть втратити право на житлову субсидію та бути зобов’язаними повернути вже отримані кошти державі, якщо не повідомлять про зміни, що впливають на її призначення. Це передбачено чинним законодавством.

Йдеться про випадки, коли одержувач субсидії не інформує Пенсійний фонд про обставини, які можуть змінити розмір допомоги або право на неї.

Що зобов’язані повідомити отримувачі субсидії

Відповідно до постанови Кабміну, громадяни повинні протягом 30 днів повідомити Пенсійний фонд про важливі зміни в домогосподарстві.

Зокрема, це стосується:

зміни складу зареєстрованих або фактичних мешканців житла

зміни соціального статусу членів домогосподарства

змін у складі сім’ї

зміни переліку або умов надання комунальних послуг

зміни постачальників або управителя будинку

Майно, витрати та перебування за кордоном

Право на субсидію також може бути переглянуте, якщо:

у домогосподарстві з’явився автомобіль віком до 5 років або більше одного авто до 15 років

здійснено одноразову покупку на значну суму — понад 50 тис. грн (або від 100 тис. грн для нових звернень)

хтось із членів домогосподарства перебував за кордоном понад 60 днів сумарно

у власності є більше ніж одне житло

працездатна особа, яка мала пільги за нормою площі, влаштувалася на роботу

Великі доходи також впливають

Субсидію можуть переглянути або скасувати, якщо хтось із домогосподарства отримав разовий дохід, що перевищує 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Водночас це правило не стосується:

цільової благодійної допомоги (на лікування, освіту тощо)

страхових виплат

спадщини у вигляді нерухомості

грантів і стипендій

Що буде у разі порушення

Якщо громадянин не повідомить про такі зміни, він може не лише втратити субсидію, а й буде зобов’язаний повернути вже отримані кошти.

