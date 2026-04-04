  1. Суспільство
  2. / В Україні

Субсидію можуть скасувати: у яких випадках доведеться повернути виплати

10:35, 4 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Отримувачі зобов’язані повідомляти про зміни в доходах, майні та складі домогосподарства.
Субсидію можуть скасувати: у яких випадках доведеться повернути виплати
Громадяни можуть втратити право на житлову субсидію та бути зобов’язаними повернути вже отримані кошти державі, якщо не повідомлять про зміни, що впливають на її призначення. Це передбачено чинним законодавством.

Йдеться про випадки, коли одержувач субсидії не інформує Пенсійний фонд про обставини, які можуть змінити розмір допомоги або право на неї.

Що зобов’язані повідомити отримувачі субсидії

Відповідно до постанови Кабміну, громадяни повинні протягом 30 днів повідомити Пенсійний фонд про важливі зміни в домогосподарстві.

Зокрема, це стосується:

  • зміни складу зареєстрованих або фактичних мешканців житла
  • зміни соціального статусу членів домогосподарства
  • змін у складі сім’ї
  • зміни переліку або умов надання комунальних послуг
  • зміни постачальників або управителя будинку

Майно, витрати та перебування за кордоном

Право на субсидію також може бути переглянуте, якщо:

  • у домогосподарстві з’явився автомобіль віком до 5 років або більше одного авто до 15 років
  • здійснено одноразову покупку на значну суму — понад 50 тис. грн (або від 100 тис. грн для нових звернень)
  • хтось із членів домогосподарства перебував за кордоном понад 60 днів сумарно
  • у власності є більше ніж одне житло
  • працездатна особа, яка мала пільги за нормою площі, влаштувалася на роботу

Великі доходи також впливають

Субсидію можуть переглянути або скасувати, якщо хтось із домогосподарства отримав разовий дохід, що перевищує 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Водночас це правило не стосується:

  • цільової благодійної допомоги (на лікування, освіту тощо)
  • страхових виплат
  • спадщини у вигляді нерухомості
  • грантів і стипендій

Що буде у разі порушення

Якщо громадянин не повідомить про такі зміни, він може не лише втратити субсидію, а й буде зобов’язаний повернути вже отримані кошти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ субсидія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]