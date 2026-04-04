Субсидию могут отменить: в каких случаях придется вернуть выплаты

10:35, 4 апреля 2026
Получатели обязаны сообщать об изменениях в доходах, имуществе и составе домохозяйства.
Граждане могут потерять право на жилищную субсидию и быть обязаны вернуть уже полученные средства государству, если не сообщат об изменениях, которые влияют на ее назначение. Это предусмотрено действующим законодательством.

Речь идет о случаях, когда получатель субсидии не информирует Пенсионный фонд об обстоятельствах, которые могут изменить размер помощи или право на нее.

Что обязаны сообщать получатели субсидии

Согласно постановлению Кабмина, граждане должны в течение 30 дней сообщить Пенсионному фонду о важных изменениях в домохозяйстве.

В частности, это касается:

  • изменения состава зарегистрированных или фактических жильцов жилья
  • изменения социального статуса членов домохозяйства
  • изменений в составе семьи
  • изменения перечня или условий предоставления коммунальных услуг
  • изменения поставщиков или управляющего дома

Имущество, расходы и пребывание за границей

Право на субсидию также может быть пересмотрено, если:

  • в домохозяйстве появился автомобиль возрастом до 5 лет или более одного автомобиля до 15 лет
  • совершена разовая покупка на значительную сумму — более 50 тыс. грн (или от 100 тыс. грн для новых обращений)
  • кто-то из членов домохозяйства находился за границей более 60 дней суммарно
  • в собственности есть более одного жилья
  • трудоспособное лицо, которое имело льготы по норме площади, устроилось на работу

Крупные доходы также влияют

Субсидию могут пересмотреть или отменить, если кто-то из домохозяйства получил разовый доход, превышающий 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В то же время это правило не касается:

  • целевой благотворительной помощи (на лечение, образование и т.д.)
  • страховых выплат
  • наследства в виде недвижимости
  • грантов и стипендий

Что будет в случае нарушения

Если гражданин не сообщит о таких изменениях, он может не только потерять субсидию, но и будет обязан вернуть уже полученные средства.

