Субсидию могут отменить: в каких случаях придется вернуть выплаты
Граждане могут потерять право на жилищную субсидию и быть обязаны вернуть уже полученные средства государству, если не сообщат об изменениях, которые влияют на ее назначение. Это предусмотрено действующим законодательством.
Речь идет о случаях, когда получатель субсидии не информирует Пенсионный фонд об обстоятельствах, которые могут изменить размер помощи или право на нее.
Что обязаны сообщать получатели субсидии
Согласно постановлению Кабмина, граждане должны в течение 30 дней сообщить Пенсионному фонду о важных изменениях в домохозяйстве.
В частности, это касается:
- изменения состава зарегистрированных или фактических жильцов жилья
- изменения социального статуса членов домохозяйства
- изменений в составе семьи
- изменения перечня или условий предоставления коммунальных услуг
- изменения поставщиков или управляющего дома
Имущество, расходы и пребывание за границей
Право на субсидию также может быть пересмотрено, если:
- в домохозяйстве появился автомобиль возрастом до 5 лет или более одного автомобиля до 15 лет
- совершена разовая покупка на значительную сумму — более 50 тыс. грн (или от 100 тыс. грн для новых обращений)
- кто-то из членов домохозяйства находился за границей более 60 дней суммарно
- в собственности есть более одного жилья
- трудоспособное лицо, которое имело льготы по норме площади, устроилось на работу
Крупные доходы также влияют
Субсидию могут пересмотреть или отменить, если кто-то из домохозяйства получил разовый доход, превышающий 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
В то же время это правило не касается:
- целевой благотворительной помощи (на лечение, образование и т.д.)
- страховых выплат
- наследства в виде недвижимости
- грантов и стипендий
Что будет в случае нарушения
Если гражданин не сообщит о таких изменениях, он может не только потерять субсидию, но и будет обязан вернуть уже полученные средства.
