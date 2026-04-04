Зеленський продовжив повноваження делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи

Рішення діятиме до затвердження нового складу делегації відповідно до статутних вимог Конгресу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав указ №296/2026, яким продовжив повноваження делегації України в Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи. Рішення ухвалене на тлі дії воєнного стану та триваючої збройної агресії Росії проти України.

Документ передбачає, що чинний склад делегації, сформований на 2021–2026 роки, продовжить роботу до затвердження нового складу відповідно до вимог Статуту Конгресу, ухваленого Комітет Міністрів Ради Європи.

Указ враховує продовження воєнного стану в Україні, затверджене окремими рішеннями Глави держави та Верховної Ради, а також необхідність забезпечення безперервності роботи органів місцевого самоврядування в умовах війни.

Окремим пунктом доручено Міністерству закордонних справ України повідомити Генерального секретаря Ради Європи про зміст указу.

«Делегація України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи на 2021-2026 роки продовжує здійснювати свої повноваження до затвердження нового складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, сформованого згідно з критеріями, визначеними Статутом Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, ухваленим Комітетом Міністрів Ради Європи 15 січня 2020 року», – йдеться в документі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.