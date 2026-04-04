  1. В Україні

Зеленський продовжив повноваження делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи

11:11, 4 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рішення діятиме до затвердження нового складу делегації відповідно до статутних вимог Конгресу.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав указ №296/2026, яким продовжив повноваження делегації України в Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи. Рішення ухвалене на тлі дії воєнного стану та триваючої збройної агресії Росії проти України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає, що чинний склад делегації, сформований на 2021–2026 роки, продовжить роботу до затвердження нового складу відповідно до вимог Статуту Конгресу, ухваленого Комітет Міністрів Ради Європи.

Указ враховує продовження воєнного стану в Україні, затверджене окремими рішеннями Глави держави та Верховної Ради, а також необхідність забезпечення безперервності роботи органів місцевого самоврядування в умовах війни.

Окремим пунктом доручено Міністерству закордонних справ України повідомити Генерального секретаря Ради Європи про зміст указу.

«Делегація України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи на 2021-2026 роки продовжує здійснювати свої повноваження до затвердження нового складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, сформованого згідно з критеріями, визначеними Статутом Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, ухваленим Комітетом Міністрів Ради Європи 15 січня 2020 року», – йдеться в документі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

указ Володимир Зеленський

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]