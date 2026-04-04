Зеленский продлил полномочия делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы

Президент Владимир Зеленский подписал указ №296/2026, которым продлил полномочия делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. Решение принято на фоне действия военного положения и продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины.

Документ предусматривает, что действующий состав делегации, сформированный на 2021–2026 годы, продолжит работу до утверждения нового состава в соответствии с требованиями Статута Конгресса, принятого Комитетом Министров Совета Европы.

Указ учитывает продление военного положения в Украине, утвержденное отдельными решениями Главы государства и Верховной Рады, а также необходимость обеспечения непрерывности работы органов местного самоуправления в условиях войны.

Отдельным пунктом поручено Министерству иностранных дел Украины уведомить Генерального секретаря Совета Европы о содержании указа.

«Делегация Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы на 2021–2026 годы продолжает осуществлять свои полномочия до утверждения нового состава делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, сформированного в соответствии с критериями, определенными Статутом Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, принятым Комитетом Министров Совета Европы 15 января 2020 года», – говорится в документе.