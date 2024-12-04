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Киевский апелляционный суд подтвердил, что водители с категорией В имеют право управлять транспортными средствами категорий С и С1

07:30, 4 декабря 2024
Во время военного положения водители с удостоверениями категории В могут управлять транспортными средствами категорий С, С1.
Киевский апелляционный суд подтвердил, что водители с категорией В имеют право управлять транспортными средствами категорий С и С1
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В период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В. На это обратил внимание Киевский апелляционный суд, который рассмотрел дело по апелляционной жалобе на постановление Деснянского районного суда города Киева от 9 октября 2024 года.

Этим постановлением гражданина П. был признан виновным в нарушении части 5 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях и назначен штраф в размере 2400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управлять транспортными средствами на 5 лет.

Согласно материалам дела, 13 августа 2024 гражданин П. управлял транспортным средством Volkswagen T46. Полицейские составили протокол, отметив, что у водителя не было при себе удостоверения соответствующей категории для управления этим автомобилем. Кроме того, установлен факт повторности совершенного административного правонарушения гражданином П., а именно приобщенной копией постановления о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное не в автоматическом режиме от 7 августа 2024 года.

Судьей Киевского апелляционного суда по материалам дела установлено, что в протоколе о совершении административного правонарушения работниками полиции не указано, какую именно категорию водительского удостоверения должен был иметь гражданин П. для управления транспортным средством ТС Volkswagen LT46. Вместе с тем гражданин П. имел действительное водительское удостоверение категории В.

Так, в период действия военного положения, согласно изменениям и дополнениям к Постановлению Кабинета Министров Украины от 3 марта 2022 № 184 «Некоторые вопросы допуска водителей к управлению транспортными средствами», согласно которому установлено, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В. При этом по содержанию указанного постановления не содержится каких-либо ограничений относительно его применения на водителей (в зависимости от рода занятий, прохождения службы и т.п.), а затем его действие распространяется на всех лиц, имеющих водительские удостоверения категории B.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба защитника в интересах гражданина П. удовлетворена. Отменено постановление Деснянского районного суда в Киеве от 9 октября 2024 года и закрыто производство по делу в связи с отсутствием в действиях гражданина П. состава административного правонарушения.

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