  1. Судова практика
  2. / В Україні

Без права на передбачення: ВС пояснив межі повноважень суду при відкритті провадження

15:05, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВС пояснив, коли вимога про депозит за майно є передчасною.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у справі щодо земель столичного парку «Протасів Яр» зробив важливий процесуальний висновок: на стадії відкриття провадження суд не має права оцінювати обраний позивачем спосіб захисту та вимагати внесення грошей на депозит, якщо позов заявлено як негаторний.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Касаційний господарський суд розглянув справу № 910/4258/25 за позовом заступника Генерального прокурора в інтересах держави. Спір стосувався захисту земель територіальної громади Києва в урочищі Протасів Яр, де облаштовано однойменний парк культури та відпочинку.

Суть проблеми та нові законодавчі вимоги

Прокурор звернувся до суду з вимогою усунути перешкоди громаді у користуванні парковими землями (негаторний позов) та зобов’язати ТОВ «Протасів Яр» повернути ділянки.

За кілька днів після подання позову набрав чинності Закон № 4292-ІХ, який впровадив механізм обов’язкової компенсації вартості майна добросовісному набувачу при його витребуванні державою. Згідно з новими змінами до ГПК України, якщо прокурор подає віндикаційний позов (про витребування майна), він зобов’язаний додати документи про внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі вартості цього майна.

Чому перша інстанція повернула позов?

Господарський суд міста Києва залишив позов прокурора без руху, вимагаючи надати оцінку землі та докази внесення коштів на депозит. Суд вирішив, що оскільки він не може встановити добросовісність покупця відразу, то має вжити заходів для його захисту, фактично розцінивши вимоги прокурора як віндикацію. Оскільки прокурор кошти не вніс, позов повернули.

Апеляційний суд скасував це рішення, вказавши, що на момент подачі позову нова вимога закону ще не діяла, а сам закон не має зворотної дії у часі.

Позиція Верховного Суду: межі повноважень та заборона передчасної оцінки позову

Верховний Суд змінив мотивувальну частину постанови апеляції, наголосивши на фундаментальному принципі: суд не наділений повноваженнями визначати спосіб захисту або надавати йому оцінку на стадії відкриття провадження.

Ключові висновки ВС:

  1. Право позивача: Визначення відповідачів, предмета та способу захисту є виключним правом позивача. Прокурор обґрунтував вимоги як негаторний позов (ст. 391 ЦК України), оскільки вважає ці землі обмеженими в обороті.
  2. Розгляд по суті, а не «наосліп»: Питання про те, чи є обраний спосіб захисту належним (наприклад, чи не є він «прихованою віндикацією»), має вирішуватися виключно за наслідками розгляду справи по суті після повної оцінки доказів.
  3. Неможливість передчасного депозиту: На етапі відкриття справи суд позбавлений процесуальної можливості досліджувати докази та обставини володіння майном.

Тому він не може вимагати внесення грошей на депозит за правилами віндикації, якщо позивач заявив інший тип позову.

Висновок

Верховний Суд підтвердив, що матеріали мають бути повернуті до першої інстанції для відкриття справи. Питання про необхідність компенсації вартості майна може виникнути лише тоді, коли під час розгляду справи суд дійде висновку, що майно дійсно витребовується у добросовісного власника.

Для громади Києва боротьба за Протасів Яр продовжується у залі суду. Для юридичної спільноти це рішення чітко розмежовує стадії процесу: при відкритті провадження суд має виходити виключно з того способу захисту, про який зазначає позивач, і не може перебирати на себе його функції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика



Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]