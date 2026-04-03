Без права на предсказание: ВС объяснил пределы полномочий суда при открытии производства

ВС объяснил, когда требование о депозите за имущество является преждевременным.

Верховный Суд в деле относительно земель столичного парка «Протасов Яр» сделал важный процессуальный вывод: на стадии открытия производства суд не имеет права оценивать избранный истцом способ защиты и требовать внесения денег на депозит, если иск заявлен как негаторный.

Кассационный хозяйственный суд рассмотрел дело № 910/4258/25 по иску заместителя Генерального прокурора в интересах государства. Спор касался защиты земель территориальной общины Киева в урочище Протасов Яр, где обустроен одноименный парк культуры и отдыха.

Суть проблемы и новые законодательные требования

Прокурор обратился в суд с требованием устранить препятствия общине в пользовании парковыми землями (негаторный иск) и обязать ООО «Протасов Яр» вернуть участки.

Через несколько дней после подачи иска вступил в силу Закон № 4292-ІХ, который внедрил механизм обязательной компенсации стоимости имущества добросовестному приобретателю при его истребовании государством. Согласно новым изменениям в ХПК Украины, если прокурор подает виндикационный иск (об истребовании имущества), он обязан приложить документы о внесении на депозитный счет суда денежных средств в размере стоимости этого имущества.

Почему первая инстанция вернула иск?

Хозяйственный суд города Киева оставил иск прокурора без движения, требуя предоставить оценку земли и доказательства внесения средств на депозит. Суд решил, что поскольку он не может установить добросовестность покупателя сразу, то должен принять меры для его защиты, фактически расценив требования прокурора как виндикацию. Поскольку прокурор средства не внес, иск вернули.

Апелляционный суд отменил это решение, указав, что на момент подачи иска новое требование закона еще не действовало, а сам закон не имеет обратной силы во времени.

Позиция Верховного Суда: пределы полномочий и запрет преждевременной оценки иска

Верховный Суд изменил мотивировочную часть постановления апелляции, подчеркнув фундаментальный принцип: суд не наделен полномочиями определять способ защиты или давать ему оценку на стадии открытия производства.

Ключевые выводы ВС:

Право истца: Определение ответчиков, предмета и способа защиты является исключительным правом истца. Прокурор обосновал требования как негаторный иск (ст. 391 ГК Украины), поскольку считает эти земли ограниченными в обороте. Рассмотрение по существу, а не «вслепую»: Вопрос о том, является ли избранный способ защиты надлежащим (например, не является ли он «скрытой виндикацией»), должен решаться исключительно по результатам рассмотрения дела по существу после полной оценки доказательств. Невозможность преждевременного депозита: На этапе открытия дела суд лишен процессуальной возможности исследовать доказательства и обстоятельства владения имуществом.

Поэтому он не может требовать внесения денег на депозит по правилам виндикации, если истец заявил другой тип иска.

Вывод

Верховный Суд подтвердил, что материалы должны быть возвращены в первую инстанцию для открытия дела. Вопрос о необходимости компенсации стоимости имущества может возникнуть только тогда, когда в ходе рассмотрения дела суд придет к выводу, что имущество действительно истребуется у добросовестного собственника.

Для общины Киева борьба за Протасов Яр продолжается в зале суда. Для юридического сообщества это решение четко разграничивает стадии процесса: при открытии производства суд должен исходить исключительно из того способа защиты, который указывает истец, и не может брать на себя его функции.

