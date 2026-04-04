Після цього справу можуть передати виконавцям, а рахунки — арештувати.

У разі несплати штрафу за порушення правил військового обліку або мобілізації територіальні центри комплектування можуть передати справу до виконавчої служби для примусового стягнення. Про це повідомили у Рівненському обласному ТЦК та СП.

Що буде, якщо не сплатити штраф

Згідно з роз’ясненням, якщо протягом 15 днів особа не сплатила штраф і не оскаржила його в суді, ТЦК має право направити постанову до виконавчої служби. У такому разі стягнення відбуватиметься примусово.

Це може призвести до додаткових витрат: сума штрафу подвоюється, також додається виконавчий збір і витрати на провадження.

Крім того, виконавці можуть:

арештувати банківські рахунки

накласти обмеження на майно

обмежити право керування транспортом

За що можуть оштрафувати

Найпоширенішими порушеннями є:

несвоєчасне оновлення облікових даних (зміна місця проживання, роботи, освіти чи сімейного стану без повідомлення ТЦК протягом 7 днів)

неявка за повісткою для уточнення даних

непроходження військово-лікарської комісії

порушення правил взяття на облік (зокрема після досягнення 17 років або після звільнення з місць позбавлення волі)

відсутність реєстрації ВПО у ТЦК

Як дізнатися про штраф

Про наявність штрафу громадяни можуть дізнатися:

через застосунок «Резерв+»

від груп оповіщення

під час перевірок поліції, якщо особу вже внесено до системи розшуку

Важливі нюанси

Подання позову до суду призупиняє строк сплати штрафу до ухвалення рішення. Водночас сам факт звернення до суду не блокує автоматично арешт рахунків — для цього потрібно окремо подати відповідне клопотання.

