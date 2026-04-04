Не оплатили штраф ТЦК в течение 15 дней — какие ограничения могут применить

В случае неуплаты штрафа за нарушение правил воинского учета или мобилизации территориальные центры комплектования могут передать дело в исполнительную службу для принудительного взыскания. Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.

Что будет, если не оплатить штраф

Согласно разъяснению, если в течение 15 дней человек не оплатил штраф и не обжаловал его в суде, ТЦК имеет право направить постановление в исполнительную службу. В таком случае взыскание будет происходить принудительно.

Это может привести к дополнительным расходам: сумма штрафа удваивается, также добавляется исполнительный сбор и расходы на производство.

Кроме того, исполнители могут:

арестовать банковские счета

наложить ограничения на имущество

ограничить право управления транспортом

За что могут оштрафовать

Наиболее распространенными нарушениями являются:

несвоевременное обновление учетных данных (изменение места проживания, работы, образования или семейного положения без уведомления ТЦК в течение 7 дней)

неявка по повестке для уточнения данных

непрохождение военно-врачебной комиссии

нарушение правил постановки на учет (в частности после достижения 17 лет или после освобождения из мест лишения свободы)

отсутствие регистрации ВПО в ТЦК

Как узнать о штрафе

О наличии штрафа граждане могут узнать:

через приложение «Резерв+»

от групп оповещения

во время проверок полиции, если человек уже внесен в систему розыска

Важные нюансы

Подача иска в суд приостанавливает срок уплаты штрафа до принятия решения. В то же время сам факт обращения в суд не блокирует автоматически арест счетов — для этого необходимо подать отдельное ходатайство.

