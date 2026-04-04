Не оплатили штраф ТЦК в течение 15 дней — какие ограничения могут применить
В случае неуплаты штрафа за нарушение правил воинского учета или мобилизации территориальные центры комплектования могут передать дело в исполнительную службу для принудительного взыскания. Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.
Что будет, если не оплатить штраф
Согласно разъяснению, если в течение 15 дней человек не оплатил штраф и не обжаловал его в суде, ТЦК имеет право направить постановление в исполнительную службу. В таком случае взыскание будет происходить принудительно.
Это может привести к дополнительным расходам: сумма штрафа удваивается, также добавляется исполнительный сбор и расходы на производство.
Кроме того, исполнители могут:
- арестовать банковские счета
- наложить ограничения на имущество
- ограничить право управления транспортом
За что могут оштрафовать
Наиболее распространенными нарушениями являются:
- несвоевременное обновление учетных данных (изменение места проживания, работы, образования или семейного положения без уведомления ТЦК в течение 7 дней)
- неявка по повестке для уточнения данных
- непрохождение военно-врачебной комиссии
- нарушение правил постановки на учет (в частности после достижения 17 лет или после освобождения из мест лишения свободы)
- отсутствие регистрации ВПО в ТЦК
Как узнать о штрафе
О наличии штрафа граждане могут узнать:
- через приложение «Резерв+»
- от групп оповещения
- во время проверок полиции, если человек уже внесен в систему розыска
Важные нюансы
Подача иска в суд приостанавливает срок уплаты штрафа до принятия решения. В то же время сам факт обращения в суд не блокирует автоматически арест счетов — для этого необходимо подать отдельное ходатайство.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.