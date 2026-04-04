Не оплатили штраф ТЦК в течение 15 дней — какие ограничения могут применить

12:23, 4 апреля 2026
После этого дело могут передать исполнителям, а счета — арестовать.
В случае неуплаты штрафа за нарушение правил воинского учета или мобилизации территориальные центры комплектования могут передать дело в исполнительную службу для принудительного взыскания. Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.

Что будет, если не оплатить штраф

Согласно разъяснению, если в течение 15 дней человек не оплатил штраф и не обжаловал его в суде, ТЦК имеет право направить постановление в исполнительную службу. В таком случае взыскание будет происходить принудительно.

Это может привести к дополнительным расходам: сумма штрафа удваивается, также добавляется исполнительный сбор и расходы на производство.

Кроме того, исполнители могут:

  • арестовать банковские счета
  • наложить ограничения на имущество
  • ограничить право управления транспортом

За что могут оштрафовать

Наиболее распространенными нарушениями являются:

  • несвоевременное обновление учетных данных (изменение места проживания, работы, образования или семейного положения без уведомления ТЦК в течение 7 дней)
  • неявка по повестке для уточнения данных
  • непрохождение военно-врачебной комиссии
  • нарушение правил постановки на учет (в частности после достижения 17 лет или после освобождения из мест лишения свободы)
  • отсутствие регистрации ВПО в ТЦК

Как узнать о штрафе

О наличии штрафа граждане могут узнать:

  • через приложение «Резерв+»
  • от групп оповещения
  • во время проверок полиции, если человек уже внесен в систему розыска

Важные нюансы

Подача иска в суд приостанавливает срок уплаты штрафа до принятия решения. В то же время сам факт обращения в суд не блокирует автоматически арест счетов — для этого необходимо подать отдельное ходатайство.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

