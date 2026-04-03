NASA опублікувало перші фото Землі з місії Artemis II

Востаннє людство бачило нашу планету з такої відстані 54 роки тому.

Фото: НАСА

NASA оприлюднила перше зображення Землі з місії Artemis II під час перебування на орбіті. Фото зробив астронавт та командир місії Рід Уайзман.

«На знімку видно два полярні сяйва (зверху праворуч і знизу зліва), а також зодіакальне світло (знизу праворуч), оскільки Земля затьмарює Сонце», - пишуть у НАСА.

Востаннє людство бачило нашу планету з такої відстані 54 роки тому.

Фахівці готуються до наступного ключового кроку, «трансмісячного імпульсу» - цей маневр дозволить вперше з часів програми АроІІо у 1972 році відправити людей із навколоземної орбіти до Місяця.

Фото: НАСА

