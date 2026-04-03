NASA опубликовало первые фото Земли с миссии Artemis II

В последний раз человечество видело нашу планету с такого расстояния 54 года назад.

Фото: НАСА

NASA опубликовало первое изображение Земли с миссии Artemis II во время пребывания на орбите. Фото сделал астронавт и командир миссии Рид Уайзман.

«На снимке видно два полярных сияния (сверху справа и снизу слева), а также зодиакальный свет (снизу справа), поскольку Земля затмевает Солнце», — сообщили в NASA.

Специалисты готовятся к следующему ключевому этапу — «транслюнарному импульсу». Этот маневр позволит впервые со времен программы Apollo в 1972 году отправить людей с околоземной орбиты к Луне.

