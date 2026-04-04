Коробка — не головне: у Держпродспоживслужбі розкрили головні нюанси гарантії
Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області розкрило головні нюанси гарантії.
Там зазначили, що відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» та встановленого порядку гарантійного обслуговування:
Для гарантійного ремонту вам потрібні:
- сам товар (із цілими заводськими пломбами)
- чек або інший розрахунковий документ
- гарантійний талон або техпаспорт із датою продажу
«Упаковка НЕ є обов’язковою!
Відсутність коробки — не причина для відмови у гарантійному ремонті чи заміні товару.
Такі вимоги продавців — поширене, але помилкове твердження», - кажуть у Держпродспоживслужбі.
Коли упаковка дійсно потрібна?
Лише у випадку повернення або обміну товару належної якості протягом 14 днів.
«Не дозволяйте вводити себе в оману. Ваші права — на вашому боці.
Знання законодавства — це найкращий захист від необґрунтованих відмов», - додали у відомстві.
