Коробка — не головне: у Держпродспоживслужбі розкрили головні нюанси гарантії

Відсутність коробки — не причина для відмови у гарантійному ремонті чи заміні товару.

Фото: dpss-te.gov.ua

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області розкрило головні нюанси гарантії.

Там зазначили, що відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» та встановленого порядку гарантійного обслуговування:

Для гарантійного ремонту вам потрібні:

- сам товар (із цілими заводськими пломбами)

- чек або інший розрахунковий документ

- гарантійний талон або техпаспорт із датою продажу

«Упаковка НЕ є обов’язковою!

Такі вимоги продавців — поширене, але помилкове твердження», - кажуть у Держпродспоживслужбі.

Коли упаковка дійсно потрібна?

Лише у випадку повернення або обміну товару належної якості протягом 14 днів.

«Не дозволяйте вводити себе в оману. Ваші права — на вашому боці.

Знання законодавства — це найкращий захист від необґрунтованих відмов», - додали у відомстві.

