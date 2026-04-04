Коробка — не главное: в Госпродпотребслужбе раскрыли главные нюансы гарантии

Отсутствие коробки — не причина для отказа в гарантийном ремонте или замене товара.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области раскрыло главные нюансы гарантии.

Там отметили, что согласно Закону Украины «О защите прав потребителей» и установленному порядку гарантийного обслуживания:

Для гарантийного ремонта вам нужны:

сам товар (с целыми заводскими пломбами)

чек или другой расчетный документ

гарантийный талон или техпаспорт с датой продажи

«Упаковка НЕ является обязательной!

Такие требования продавцов — распространенное, но ошибочное утверждение», — говорят в Госпродпотребслужбе.

Когда упаковка действительно нужна?

Только в случае возврата или обмена товара надлежащего качества в течение 14 дней.

«Не позволяйте вводить себя в заблуждение. Ваши права — на вашей стороне.

Знание законодательства — это лучшая защита от необоснованных отказов», — добавили в ведомстве.

