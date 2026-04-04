Коробка — не главное: в Госпродпотребслужбе раскрыли главные нюансы гарантии
Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области раскрыло главные нюансы гарантии.
Там отметили, что согласно Закону Украины «О защите прав потребителей» и установленному порядку гарантийного обслуживания:
Для гарантийного ремонта вам нужны:
- сам товар (с целыми заводскими пломбами)
- чек или другой расчетный документ
- гарантийный талон или техпаспорт с датой продажи
«Упаковка НЕ является обязательной!
Отсутствие коробки — не причина для отказа в гарантийном ремонте или замене товара.
Такие требования продавцов — распространенное, но ошибочное утверждение», — говорят в Госпродпотребслужбе.
Когда упаковка действительно нужна?
Только в случае возврата или обмена товара надлежащего качества в течение 14 дней.
«Не позволяйте вводить себя в заблуждение. Ваши права — на вашей стороне.
Знание законодательства — это лучшая защита от необоснованных отказов», — добавили в ведомстве.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.