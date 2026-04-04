Банк чи пошта: який спосіб отримання пенсії обрати

11:29, 4 квітня 2026
У Пенсійному фонді пояснили переваги кожного варіанту та що врахувати під час вибору.
У Пенсійному фонді пояснили, який спосіб отримання пенсій є зручнішим — через банківські установи чи відділення поштового зв’язку. За даними відомства, дедалі більше українців обирають банки завдяки швидкості, доступності та надійності такого сервісу.

Зокрема, кошти на банківські рахунки зараховуються не пізніше наступного банківського дня після фінансування. Пенсіонер може отримати виплати у будь-який час — у відділенні банку або через банкомати по всій Україні.

У фонді наголошують, що гроші на рахунку залишаються постійно доступними, і їх можна знімати як повністю, так і частинами. Банківська картка також дозволяє розраховуватися в магазинах і аптеках, оплачувати комунальні послуги без комісії та контролювати витрати через SMS-сповіщення.

Окремо підкреслюється безпека: у разі поїздок немає потреби перевозити готівку, адже кошти зберігаються на рахунку.

Водночас пенсіонер має право у будь-який момент змінити банк або обрати інший спосіб отримання виплат. Остаточне рішення — отримувати пенсію через банк чи пошту — залишається за громадянином.

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

