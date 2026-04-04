Банк чи пошта: який спосіб отримання пенсії обрати

У Пенсійному фонді пояснили переваги кожного варіанту та що врахувати під час вибору.

У Пенсійному фонді пояснили, який спосіб отримання пенсій є зручнішим — через банківські установи чи відділення поштового зв’язку. За даними відомства, дедалі більше українців обирають банки завдяки швидкості, доступності та надійності такого сервісу.

Зокрема, кошти на банківські рахунки зараховуються не пізніше наступного банківського дня після фінансування. Пенсіонер може отримати виплати у будь-який час — у відділенні банку або через банкомати по всій Україні.

У фонді наголошують, що гроші на рахунку залишаються постійно доступними, і їх можна знімати як повністю, так і частинами. Банківська картка також дозволяє розраховуватися в магазинах і аптеках, оплачувати комунальні послуги без комісії та контролювати витрати через SMS-сповіщення.

Окремо підкреслюється безпека: у разі поїздок немає потреби перевозити готівку, адже кошти зберігаються на рахунку.

Водночас пенсіонер має право у будь-який момент змінити банк або обрати інший спосіб отримання виплат. Остаточне рішення — отримувати пенсію через банк чи пошту — залишається за громадянином.

