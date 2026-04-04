Банк или почта: какой способ получения пенсии выбрать

В Пенсионном фонде объяснили преимущества каждого варианта и что учитывать при выборе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде объяснили, какой способ получения пенсий является более удобным — через банковские учреждения или отделения почтовой связи. По данным ведомства, все больше украинцев выбирают банки благодаря скорости, доступности и надежности такого сервиса.

В частности, средства на банковские счета зачисляются не позднее следующего банковского дня после финансирования. Пенсионер может получать выплаты в любое время — в отделении банка или через банкоматы по всей Украине.

В фонде подчеркивают, что деньги на счете остаются постоянно доступными, и их можно снимать как полностью, так и частями. Банковская карта также позволяет рассчитываться в магазинах и аптеках, оплачивать коммунальные услуги без комиссий и контролировать расходы через SMS-уведомления.

Отдельно подчеркивается безопасность: в случае поездок нет необходимости перевозить наличные, ведь средства хранятся на счете.

В то же время пенсионер имеет право в любой момент сменить банк или выбрать другой способ получения выплат. Окончательное решение — получать пенсию через банк или почту — остается за гражданином.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.