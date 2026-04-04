Банк или почта: какой способ получения пенсии выбрать

11:29, 4 апреля 2026
В Пенсионном фонде объяснили преимущества каждого варианта и что учитывать при выборе.
Банк или почта: какой способ получения пенсии выбрать
В Пенсионном фонде объяснили, какой способ получения пенсий является более удобным — через банковские учреждения или отделения почтовой связи. По данным ведомства, все больше украинцев выбирают банки благодаря скорости, доступности и надежности такого сервиса.

В частности, средства на банковские счета зачисляются не позднее следующего банковского дня после финансирования. Пенсионер может получать выплаты в любое время — в отделении банка или через банкоматы по всей Украине.

В фонде подчеркивают, что деньги на счете остаются постоянно доступными, и их можно снимать как полностью, так и частями. Банковская карта также позволяет рассчитываться в магазинах и аптеках, оплачивать коммунальные услуги без комиссий и контролировать расходы через SMS-уведомления.

Отдельно подчеркивается безопасность: в случае поездок нет необходимости перевозить наличные, ведь средства хранятся на счете.

В то же время пенсионер имеет право в любой момент сменить банк или выбрать другой способ получения выплат. Окончательное решение — получать пенсию через банк или почту — остается за гражданином.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

