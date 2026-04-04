Понад 4,6 млн грн за фіктивні бойові: судитимуть підполковника

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно підполковника — колишнього командира батальйону матеріального забезпечення однієї з військових частин — за ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України. Про це інформує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Зазначається, що у період з жовтня 2023 року по грудень 2024 року обвинувачений, перебуваючи у м. Краматорську Донецької області, систематично вносив завідомо недостовірні відомості до офіційних документів — рапортів щодо участі підлеглих військовослужбовців у бойових (спеціальних) завданнях.

До рапортів безпідставно включались четверо підлеглих військовослужбовців, які фактично не брали участі у бойових діях та не виконували завдань у районах ведення бойових дій, а перебували за місцем дислокації батальйону на території Дніпропетровської області.

На підставі цих документів командування військової частини щомісячно видавало накази про виплату додаткової винагороди до 100 000 грн.

Унаслідок таких дій державному бюджету завдано збитків на суму понад 4,6 млн грн.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за:

- ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;

- ч. 1 ст. 366 КК України — внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

За клопотанням сторони обвинувачення підполковнику судом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.