  В Україні

Понад 4,6 млн грн за фіктивні бойові: судитимуть підполковника

09:59, 4 квітня 2026
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно підполковника — колишнього командира батальйону матеріального забезпечення однієї з військових частин — за ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України. Про це інформує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Зазначається, що у період з жовтня 2023 року по грудень 2024 року обвинувачений, перебуваючи у м. Краматорську Донецької області, систематично вносив завідомо недостовірні відомості до офіційних документів — рапортів щодо участі підлеглих військовослужбовців у бойових (спеціальних) завданнях.

До рапортів безпідставно включались четверо підлеглих військовослужбовців, які фактично не брали участі у бойових діях та не виконували завдань у районах ведення бойових дій, а перебували за місцем дислокації батальйону на території Дніпропетровської області.

На підставі цих документів командування військової частини щомісячно видавало накази про виплату додаткової винагороди до 100 000 грн.

Унаслідок таких дій державному бюджету завдано збитків на суму понад 4,6 млн грн.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за:

- ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;

- ч. 1 ст. 366 КК України — внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

За клопотанням сторони обвинувачення підполковнику судом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

прокуратура ЗСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

