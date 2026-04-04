Более 4,6 млн грн за фиктивные боевые: будут судить подполковника

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении подполковника — бывшего командира батальона материального обеспечения одной из воинских частей — по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 УК Украины. Об этом информирует Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Отмечается, что в период с октября 2023 года по декабрь 2024 года обвиняемый, находясь в г. Краматорске Донецкой области, систематически вносил заведомо недостоверные сведения в официальные документы — рапорты об участии подчиненных военнослужащих в боевых (специальных) заданиях.

В рапорты безосновательно включались четверо подчиненных военнослужащих, которые фактически не принимали участия в боевых действиях и не выполняли задачи в районах ведения боевых действий, а находились по месту дислокации батальона на территории Днепропетровской области.

На основании этих документов командование воинской части ежемесячно издавало приказы о выплате дополнительного вознаграждения до 100 000 грн.

В результате таких действий государственному бюджету причинен ущерб на сумму более 4,6 млн грн.

Действия обвиняемого квалифицированы по:

ч. 2 ст. 364 УК Украины — злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия;

ч. 1 ст. 366 УК Украины — внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

По ходатайству стороны обвинения подполковнику судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

