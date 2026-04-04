Володимир Зеленський запровадив санкції проти виробників зброї РФ і учасників будівництва Керченського мосту

Санкції охоплюють підприємства ВПК, виробників ракет і техніки, а також компанії, пов’язані з окупованими територіями.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських суб’єктів, які забезпечують ВПК ворога, сприяють обходу санкцій, розглядають підприємницьку діяльність на тимчасово окупованих територіях та беруть участь у будівництві Керченського мосту.

До санкційного пакету щодо ВПК увійшли 26 фізичних та 31 юридична особа. Серед них компанії, що виробляють підводні, надводні та повітряні безекіпажні роботизовані комплекси та програмне забезпечення до них.

До цього списку ввійшли і компанії, які виробляють та обслуговують різну зброю: засоби РЕБ, системи озброєння ППО, броньовану техніку, підводні човни, кораблі, судно допоміжного флоту, портову техніку й деталі до них.

Крім того, санкції застосовуються проти підприємств авіабудівної галузі – виробників та ремонтників деталей для вертольотів сімейства Мі-8, Мі-17, Мі-171, Мі-172, Мі-14.

Ще одне санкційне рішення приймає 7 фізичних та 11 юридичних осіб. Це компанії та їхні керівники, які сприяють обходу санкцій. Серед них – виробники деталей до ракети Х-101, Х-59М2/М2А та «Іскандер-К». Також до цього списку увійшли компанії, які незаконно займаються підприємництвом на тимчасово окупованих територіях та причетні до будівництва Кримського мосту.

Україна передає партнерам усю необхідну інформацію для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

«Ці санкції б'ють по ядру російського військово-промислового комплексу, від виробників озброєнь і критичних компонентів до мережі, які забезпечують обхід санкцій. Ми разом закриваємо ланки, виключно з діяльністю на тимчасово окупованих територіях. Тиск буде лише посилюватися – як з нашого боку, так і разом із партнерами», – Сполучник – уповноважений Президентом з питань санкційної політики Владислав Власюк.

