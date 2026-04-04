Владимир Зеленский ввел санкции против производителей оружия РФ и участников строительства Керченского моста

Санкции охватывают предприятия ВПК, производителей ракет и техники, а также компании, связанные с оккупированными территориями.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских субъектов, которые обеспечивают ВПК врага, способствуют обходу санкций, осуществляют предпринимательскую деятельность на временно оккупированных территориях и участвуют в строительстве Керченского моста.

В санкционный пакет относительно ВПК вошли 26 физических и 31 юридическое лицо. Среди них компании, которые производят подводные, надводные и воздушные безэкипажные роботизированные комплексы и программное обеспечение к ним.

В этот список вошли и компании, которые производят и обслуживают различное оружие: средства РЭБ, системы вооружения ПВО, бронированную технику, подводные лодки, корабли, суда вспомогательного флота, портовую технику и детали к ним.

Кроме того, санкции применяются против предприятий авиастроительной отрасли – производителей и ремонтников деталей для вертолетов семейства Ми-8, Ми-17, Ми-171, Ми-172, Ми-14.

Еще одно санкционное решение касается 7 физических и 11 юридических лиц. Это компании и их руководители, которые способствуют обходу санкций. Среди них – производители деталей к ракетам Х-101, Х-59М2/М2А и «Искандер-К». Также в этот список вошли компании, которые незаконно занимаются предпринимательской деятельностью на временно оккупированных территориях и причастны к строительству Крымского моста.

Украина передает партнерам всю необходимую информацию для синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

«Эти санкции бьют по ядру российского военно-промышленного комплекса — от производителей вооружений и критических компонентов до сетей, которые обеспечивают обход санкций. Мы вместе закрываем звенья, связанные исключительно с деятельностью на временно оккупированных территориях. Давление будет только усиливаться — как с нашей стороны, так и вместе с партнерами», — Сполучник — уполномоченный Президентом по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

