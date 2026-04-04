ПФУ сам змінив вид пенсії і нарахував більше — чи зобов’язана пенсіонерка повертати 32 тисячі гривень

Пенсію рахували як «за віком» замість «за вислугу» — і вимагали повернення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Деснянський районний суд міста Чернігова розглянув справу, у якій Пенсійний фонд намагався стягнути з пенсіонерки майже 32 тисячі гривень. У фонді заявили, що ці кошти були виплачені надміру через помилку під час перерахунку пенсії, і вимагали їх повернення.

Суд, однак, став на бік отримувачки виплат. Він дійшов висновку, що переплата виникла не з її вини, а через дії самого органу Пенсійного фонду. Відтак підстав для повернення цих коштів немає.

Обставини справи №750/1848/26

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області звернулося до суду з позовом про стягнення переплати пенсії, яка, за розрахунками позивача, утворилася за період з квітня 2020 року по грудень 2024 року.

Суд встановив, що відповідачка з 2007 року перебувала на обліку як отримувачка пенсії за вислугу років, а з 20 січня 2025 року отримує пенсію за віком. Водночас у 2020–2024 роках орган Пенсійного фонду здійснював перерахунки її виплат як пенсії за віком.

Як убачається з матеріалів справи, після перегляду електронної пенсійної справи у 2025 році Пенсійний фонд встановив, що під час перерахунку з березня 2020 року було неправильно визначено вид пенсії — «за віком» замість пенсії за вислугу років. Це спричинило подальші перерахунки та, за твердженням позивача, утворення переплати у сумі 31 895,38 грн.

Листами позивача відповідачку повідомили про наявність переплати та запропонували її повернути.

Позиція відповідачки

Відповідачка заперечила проти позову та зазначила, що не зверталася із заявами про переведення на пенсію за віком у відповідний період і не подавала жодних недостовірних відомостей. Про обставини, які призвели до перерахунку, вона дізналася вже після отримання повідомлення від Пенсійного фонду.

За її позицією, переплата виникла виключно внаслідок дій органу Пенсійного фонду, а тому відсутні правові підстави для її повернення. Вона також послалася на усталену практику Верховного Суду щодо необхідності встановлення вини пенсіонера у подібних спорах.

Оцінка суду

Дослідивши матеріали справи та норми законодавства, суд виходив із того, що надміру виплачені суми пенсії можуть бути стягнуті лише за наявності визначених законом підстав, зокрема у випадку зловживань з боку пенсіонера або подання ним недостовірних відомостей.

Суд застосував положення законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про пенсійне забезпечення», а також норми Цивільного кодексу України щодо безпідставного набуття майна. При цьому враховано, що пенсійні виплати як засіб існування не підлягають поверненню, якщо вони здійснені за відсутності рахункової помилки з боку платника та недобросовісності з боку отримувача.

Із наданих доказів суд встановив, що переплата виникла у зв’язку з неправильним визначенням виду пенсії під час обробки електронної пенсійної справи. Суд фактично відмежував таку помилку від рахункової, оскільки вона не пов’язана з арифметичними прорахунками, а стосується правової кваліфікації виду пенсійного забезпечення.

Водночас матеріали справи не містять доказів недобросовісної поведінки відповідачки або подання нею недостовірних відомостей. Презумпція добросовісності отримувача соціальних виплат позивачем не спростована, а обов’язок доказування відповідних обставин покладається саме на орган Пенсійного фонду.

Суд також урахував правову позицію Великої Палати Верховного Суду, відповідно до якої повернення надміру виплачених сум пенсії можливе лише за умови, що така переплата виникла з вини пенсіонера.

Висновок суду

З огляду на встановлені обставини суд дійшов висновку, що переплата виникла внаслідок дій суб’єкта владних повноважень, а підстави, передбачені законом для її стягнення з відповідачки, відсутні. За таких умов негативні наслідки помилки органу Пенсійного фонду не можуть бути покладені на особу за відсутності її вини.

Суд відмовив у задоволенні позову повністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.