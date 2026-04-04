ПФУ сам изменил вид пенсии и начислил больше — обязана ли пенсионерка возвращать 32 тысячи гривен

Пенсию рассчитывали как «по возрасту» вместо «за выслугу» — и требовали возврата.

Деснянский районный суд города Чернигова рассмотрел дело, в котором Пенсионный фонд пытался взыскать с пенсионерки почти 32 тысячи гривен. В фонде заявили, что эти средства были выплачены излишне из-за ошибки при перерасчете пенсии, и требовали их возврата.

Суд, однако, стал на сторону получательницы выплат. Он пришел к выводу, что переплата возникла не по ее вине, а вследствие действий самого органа Пенсионного фонда. Следовательно, основания для возврата этих средств отсутствуют.

Обстоятельства дела №750/1848/26

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черниговской области обратилось в суд с иском о взыскании переплаты пенсии, которая, по расчетам истца, образовалась за период с апреля 2020 года по декабрь 2024 года.

Суд установил, что ответчица с 2007 года состояла на учете как получательница пенсии за выслугу лет, а с 20 января 2025 года получает пенсию по возрасту. В то же время в 2020–2024 годах орган Пенсионного фонда осуществлял перерасчеты ее выплат как пенсии по возрасту.

Как следует из материалов дела, после пересмотра электронной пенсионной дела в 2025 году Пенсионный фонд установил, что при перерасчете с марта 2020 года был неправильно определен вид пенсии — «по возрасту» вместо пенсии за выслугу лет. Это повлекло последующие перерасчеты и, по утверждению истца, образование переплаты в сумме 31 895,38 грн.

Письмами истца ответчицу уведомили о наличии переплаты и предложили ее вернуть.

Позиция ответчицы

Ответчица возразила против иска и указала, что не обращалась с заявлениями о переводе на пенсию по возрасту в соответствующий период и не подавала никаких недостоверных сведений. Об обстоятельствах, которые привели к перерасчету, она узнала уже после получения уведомления от Пенсионного фонда.

По ее позиции, переплата возникла исключительно вследствие действий органа Пенсионного фонда, а потому отсутствуют правовые основания для ее возврата. Она также сослалась на устоявшуюся практику Верховного Суда относительно необходимости установления вины пенсионера в подобных спорах.

Оценка суда

Исследовав материалы дела и нормы законодательства, суд исходил из того, что излишне выплаченные суммы пенсии могут быть взысканы лишь при наличии предусмотренных законом оснований, в частности в случае злоупотреблений со стороны пенсионера или представления им недостоверных сведений.

Суд применил положения законов Украины «О общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О пенсионном обеспечении», а также нормы Гражданского кодекса Украины относительно неосновательного приобретения имущества. При этом учтено, что пенсионные выплаты как средство к существованию не подлежат возврату, если они произведены при отсутствии счетной ошибки со стороны плательщика и недобросовестности со стороны получателя.

Из представленных доказательств суд установил, что переплата возникла в связи с неправильным определением вида пенсии при обработке электронной пенсионной дела. Суд фактически отграничил такую ошибку от счетной, поскольку она не связана с арифметическими просчетами, а касается правовой квалификации вида пенсионного обеспечения.

В то же время материалы дела не содержат доказательств недобросовестного поведения ответчицы или представления ею недостоверных сведений. Презумпция добросовестности получателя социальных выплат истцом не опровергнута, а обязанность доказывания соответствующих обстоятельств возлагается именно на орган Пенсионного фонда.

Суд также учел правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой возврат излишне выплаченных сумм пенсии возможен лишь при условии, что такая переплата возникла по вине пенсионера.

Вывод суда

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу, что переплата возникла вследствие действий субъекта властных полномочий, а основания, предусмотренные законом для ее взыскания с ответчицы, отсутствуют. При таких условиях негативные последствия ошибки органа Пенсионного фонда не могут быть возложены на лицо при отсутствии его вины.

Суд отказал в удовлетворении иска полностью.

