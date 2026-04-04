4 квітня в Україні відзначають День Служби судової охорони

09:24, 4 квітня 2026
Служба судової охорони відзначає 7 років роботи у системі правосуддя.
4 квітня в Україні відзначають сьому річницю створення Служби судової охорони — органу, який відповідає за безпеку в судах та захист учасників судового процесу.

Службу було створено у 2019 році після затвердження «Положення про Службу судової охорони» рішенням Вищої ради правосуддя. Вона стала важливою складовою системи правосуддя, забезпечуючи охорону судів і підтримання громадського порядку.

До повноважень служби також входить державне забезпечення особистої безпеки суддів, членів їхніх сімей, працівників судів та учасників процесу.

Станом на сьогодні під охороною Служби перебувають 638 об’єктів — це суди, органи та установи системи правосуддя, розміщені у 687 будівлях.

Крім того, територіальні підрозділи служби здійснюють спеціальні заходи безпеки щодо 54 суддів, членів їхніх сімей і працівників апаратів судів.

Служба судової охорони продовжує виконувати ключову роль у забезпеченні безпеки правосуддя в Україні.

