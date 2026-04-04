4 апреля в Украине отмечают День Службы судебной охраны

Служба судебной охраны отмечает 7 лет работы в системе правосудия.

4 апреля в Украине отмечают седьмую годовщину создания Службы судебной охраны — органа, который отвечает за безопасность в судах и защиту участников судебного процесса.

Служба была создана в 2019 году после утверждения «Положения о Службе судебной охраны» решением Высшего совета правосудия. Она стала важной составляющей системы правосудия, обеспечивая охрану судов и поддержание общественного порядка.

В полномочия службы также входит государственное обеспечение личной безопасности судей, членов их семей, работников судов и участников процесса.

По состоянию на сегодня под охраной Службы находятся 638 объектов — это суды, органы и учреждения системы правосудия, размещенные в 687 зданиях.

Кроме того, территориальные подразделения службы осуществляют специальные меры безопасности в отношении 54 судей, членов их семей и работников аппаратов судов.

Служба судебной охраны продолжает выполнять ключевую роль в обеспечении безопасности правосудия в Украине.

