Практика судів
  1. Судова практика

У Чернівцях судили військового за хабарі та фальшиві повістки для ухилянтів

10:18, 16 грудня 2024
У Чернівцях військовий, який вигадав схему ухилення від мобілізації, отримав штраф.
У Чернівцях судили військового за хабарі та фальшиві повістки для ухилянтів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернівцях військовослужбовця роти охорони, який служив у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, засудили за створення схеми ухилення від мобілізації. Суд ухвалив рішення накласти на нього штраф.

Справу розглядав суд, і матеріали по ній зберігаються в Єдиному державному реєстрі судових справ. Встановлено, що обвинувачений, маючи доступ до бланків повісток у ТЦК, пропонував за гроші видавати фальшиві повістки, щоб «клієнти» могли уникнути повторного вручення протягом місяця. Коли термін дії повістки завершувався, військовий видавав нову за додаткову плату.

Цю схему викрили після того, як один із «клієнтів» звернувся до правоохоронців. Чоловіка затримали під час отримання хабаря.

Обвинувачений, який став військовим під час початку повномасштабного вторгнення, під час роботи в ТЦК дізнався, що в центрі не ведеться облік видачі повісток. Після цього він почав використовувати недоліки в обліку для створення вигідних для себе схем.

Згідно з рішенням Шевченківського районного суду м. Чернівці у справі № 727/11288/23, обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Його покарали штрафом у розмірі 8500 гривень. Крім того, з нього стягнули 1434 гривні за витрати на залучення експерта в рамках кримінального провадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд хабар військові Чернівці повістка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Принципи законності та легітимних очікувань у пенсійних правовідносинах: позиція Верховного Суду

Відмова в перерахунку пенсії без належного аналізу наданих документів і без наведення обґрунтованих підстав порушує вимоги принципу законності – Верховний Суд.

В Україні пропонують створити Міністерство конкурсних процедур та Громадську раду конкурсних процедур

Конкурсні процедури у сфері державної служби та в судовій владі запропоновано уніфікувати.

Суд зможе оштрафувати очільника держоргану за невиконання судового рішення на 121 тисячу грн

До Кодексу адміністративного судочинства внесли зміни, що дозволять стягувати на користь громадян штрафи з керівників органів влади, які не виконують судові рішення.

ТЦК має підтвердити доказами непред’явлення військово-облікового документа в Резерв+ – апеляційний суд скасував штраф у 25,5 тисяч від ТЦК

Апеляційний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка про скасування штрафу 25,5 тисяч грн від ТЦК, адже ТЦК не спростував належними доказами той факт, що чоловік пред’явив військово-обліковий документ у Резерв+.

Верховний Суд підтвердив протиправність відмови прикордонників у перетині кордону студентом, перелічивши риси, яким мають відповідати рішення інспекторів АДПСУ

Верховний Суд погодився з позицією судів, які визнали протиправним і скасували рішення інспектора прикордонної служби про відмову студенту іноземного вишу у перетині кордону.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шумейко
    Олена Шумейко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва