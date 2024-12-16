Біткоїн встановив новий рекорд, перевищивши $106 тисяч

Біткоїн виріс на 65% у четвертому кварталі 2024 року.

Фото: finclub.net

Курс біткоїна досяг історичного максимуму, перевищивши позначку в 106 тисяч доларів. У листопаді цього року криптовалюта зросла на 8,4%, після зростання на 37,32% у жовтні та 10,95% у вересні. Загалом у четвертому кварталі 2024 року біткоїн додав 65%, і до завершення року залишилося ще два тижні. Про це повідомляє U.Today.

Динаміка ринку криптовалют

За останній тиждень біткоїн випередив більшість альткоїнів, збільшивши свою вартість на 5,4%. Для порівняння:

Криптовалюта XRP втратила 3,1%,

Solana (SOL) впала на 4,8%.

Попри зниження ефективності альткоїнів, загальна ринкова капіталізація криптовалют продовжує зростати та вже наближається до позначки в 4 трильйони доларів.

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