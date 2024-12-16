16 грудня – яке сьогодні свято та головні події дня

16 грудня відзначаються кілька незвичайних і водночас цікавих свят: День підкорення вершин та День безглуздих іграшок. У православному календарі цього дня вшановують пам'ять святого пророка Аггея.
Казахстан святкує День незалежності, в Індії та Бангладеш відзначають День перемоги, у Таїланді проходить Національний день спорту.
Історичні події 16 грудня
Сьогодні виповнюється 100 років від заснування Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Заснований у 1924 році як Сумські вищі трирічні учительські курси, навчальний заклад був реорганізований у педагогічний технікум, а згодом отримав сучасний статус університету.
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