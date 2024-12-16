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16 грудня – яке сьогодні свято та головні події дня

09:24, 16 грудня 2024
16 грудня відзначають День підкорення вершин.
16 грудня – яке сьогодні свято та головні події дня
Фото: novyny.zt.ua
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16 грудня відзначаються кілька незвичайних і водночас цікавих свят: День підкорення вершин та День безглуздих іграшок. У православному календарі цього дня вшановують пам'ять святого пророка Аггея.

Казахстан святкує День незалежності, в Індії та Бангладеш відзначають День перемоги, у Таїланді проходить Національний день спорту.

Історичні події 16 грудня

  • 1913 – Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі «Боротьба за життя» на студії «Кістоун Філм».
  • 1970 – Ухвалено Гаазьку конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден.
  • 1979 – Американський автогонщик Стен Барретт першим у світі подолав звуковий бар'єр, рухаючись по поверхні Землі.
  • 1991 – Туреччина офіційно визнала незалежність України.
  • 1996 – Перший політ українського важкого військово-транспортного літака Ан-70.
  • 2014 – Росія розірвала угоду зі США щодо співпраці у сфері контролю за ядерними відходами, яка діяла з 1991 року.

Сьогодні виповнюється 100 років від заснування Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Заснований у 1924 році як Сумські вищі трирічні учительські курси, навчальний заклад був реорганізований у педагогічний технікум, а згодом отримав сучасний статус університету.

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