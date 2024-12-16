16 грудня – яке сьогодні свято та головні події дня

16 грудня відзначають День підкорення вершин.

Фото: novyny.zt.ua

16 грудня відзначаються кілька незвичайних і водночас цікавих свят: День підкорення вершин та День безглуздих іграшок. У православному календарі цього дня вшановують пам'ять святого пророка Аггея.

Казахстан святкує День незалежності, в Індії та Бангладеш відзначають День перемоги, у Таїланді проходить Національний день спорту.

Історичні події 16 грудня

1913 – Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі «Боротьба за життя» на студії «Кістоун Філм».

1970 – Ухвалено Гаазьку конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден.

1979 – Американський автогонщик Стен Барретт першим у світі подолав звуковий бар'єр, рухаючись по поверхні Землі.

1991 – Туреччина офіційно визнала незалежність України.

1996 – Перший політ українського важкого військово-транспортного літака Ан-70.

2014 – Росія розірвала угоду зі США щодо співпраці у сфері контролю за ядерними відходами, яка діяла з 1991 року.

Сьогодні виповнюється 100 років від заснування Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Заснований у 1924 році як Сумські вищі трирічні учительські курси, навчальний заклад був реорганізований у педагогічний технікум, а згодом отримав сучасний статус університету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.