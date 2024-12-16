16 декабря – какой сегодня праздник и главные события дня

16 декабря отмечаются несколько необычных и одновременно интересных праздников: День покорения вершин и День нелепых игрушек. В православном календаре в этот день чтят память святого пророка Аггея.
Казахстан празднует День независимости, в Индии и Бангладеш отмечают День победы, в Таиланде проходит Национальный день спорта.
Исторические события 16 декабря
Сегодня исполняется 100 лет со дня основания Сумского государственного педагогического университета им. А. С. Макаренко. Основанный в 1924 году как Сумские высшие трехлетние учительские курсы, учебное заведение было реорганизовано в педагогический техникум, а затем получило современный статус университета.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.