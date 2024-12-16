16 декабря – какой сегодня праздник и главные события дня

16 декабря отмечают День покорения вершин.

Фото: novyny.zt.ua

16 декабря отмечаются несколько необычных и одновременно интересных праздников: День покорения вершин и День нелепых игрушек. В православном календаре в этот день чтят память святого пророка Аггея.

Казахстан празднует День независимости, в Индии и Бангладеш отмечают День победы, в Таиланде проходит Национальный день спорта.

Исторические события 16 декабря

1913 - Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме «Борьба за жизнь» на студии «Кистоун Филм».

1970 - Принята Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов.

1979 - Американский автогонщик Стэн Барретт первым в мире преодолел звуковой барьер, двигаясь по поверхности Земли.

1991 - Турция официально признала независимость Украины.

1996 - Первый полет украинского тяжелого военно-транспортного самолета Ан-70.

2014 - Россия разорвала соглашение с США о сотрудничестве в сфере контроля за ядерными отходами, которое действовало с 1991 года.

Сегодня исполняется 100 лет со дня основания Сумского государственного педагогического университета им. А. С. Макаренко. Основанный в 1924 году как Сумские высшие трехлетние учительские курсы, учебное заведение было реорганизовано в педагогический техникум, а затем получило современный статус университета.

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