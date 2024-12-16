Президента Бразилии Лулу да Силву выписали из больницы

Бразильский президент готовится вернуться к обязанностям.

Фото: Yahoo

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которому провели операцию на черепе, выписан из больницы в Сан-Паулу. Во время первого публичного выступления после операции 79-летний политик выглядел бодрым и заверил, что стремится как можно быстрее вернуться к своим обязанностям.

Об этом сообщает Yahoo.

Лула выступил на пресс-конференции в больнице, активно жестикулируя во время речи. Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо, но пообещал следовать рекомендациям врачей.

«Я здесь, целый. Я исцелился. Мне просто нужно позаботиться о себе», - заявил президент.

Медики разрешили Лули постепенно восстанавливать работу, однако порекомендовали избегать длительных международных перелетов и в течение месяца заниматься физическими упражнениями. Следующая медицинская проверка, в частности компьютерная томография, запланирована на четверг. Пока что президент продолжит восстановление дома в Сан-Паулу.

Во время выступления Лула также прокомментировал громкий арест бывшего министра обороны Вальтера Брага Нетто. Экс-чиновника, который был кандидатом в вице-президенты от ультраправого экс-лидера Жаира Болсонару, обвиняют в планировании переворота и подготовке покушения на Лулу после его победы на выборах в 2022 году.

«Неприемлемо, что в такой щедрой стране, как Бразилия, люди с высокими военными званиями планируют убийство президента», - подчеркнул Лула.

Президент планирует вернуться в столицу Бразилии после завершения периода реабилитации.

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