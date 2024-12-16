Президента Бразилії Лулу да Сілву виписали з лікарні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, якому провели операцію на черепі, виписаний із лікарні в Сан-Паулу. Під час першого публічного виступу після операції 79-річний політик виглядав бадьорим і запевнив, що прагне якнайшвидше повернутися до своїх обов’язків.
Про це повідомляє Yahoo.
Лула виступив на пресконференції у лікарні, активно жестикулюючи під час промови. Він підкреслив, що почувається добре, але пообіцяв слідувати рекомендаціям лікарів.
«Я тут, цілий. Я зцілився. Мені просто потрібно подбати про себе», – заявив президент.
Медики дозволили Лулі поступово відновлювати роботу, однак порекомендували уникати тривалих міжнародних перельотів і протягом місяця займатися фізичними вправами. Наступна медична перевірка, зокрема комп’ютерна томографія, запланована на четвер. Поки що президент продовжить відновлення вдома в Сан-Паулу.
Під час виступу Лула також прокоментував гучний арешт колишнього міністра оборони Вальтера Брага Нетто. Ексчиновника, який був кандидатом у віцепрезиденти від ультраправого екслідера Жаїра Болсонару, звинувачують у плануванні перевороту та підготовці замаху на Лулу після його перемоги на виборах у 2022 році.
«Неприйнятно, що в такій щедрій країні, як Бразилія, люди з високими військовими званнями планують вбивство президента», – наголосив Лула.
Президент планує повернутися до столиці Бразилії після завершення періоду реабілітації.
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