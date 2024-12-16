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Биткоин установил новый рекорд, превысив $106 тысяч

10:00, 16 декабря 2024
Биткоин вырос на 65% в четвертом квартале 2024 года.
Биткоин установил новый рекорд, превысив $106 тысяч
Фото: finclub.net
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Курс биткоина достиг исторического максимума, превысив отметку в 106 тысяч долларов. В ноябре этого года криптовалюта выросла на 8,4%, после роста на 37,32% в октябре и 10,95% в сентябре. Всего в четвертом квартале 2024 года биткоин прибавил 65%, и до завершения года осталось еще две недели. Об этом сообщает U.Today.

Динамика рынка криптовалют

За последнюю неделю биткоин опередил большинство альткоинов, увеличив свою стоимость на 5,4%. Для сравнения:

  • Криптовалюта XRP потеряла 3,1%,
  • Solana (SOL) упала на 4,8%.

Несмотря на снижение эффективности альткоинов, общая рыночная капитализация криптовалют продолжает расти и уже приближается к отметке в 4 триллиона долларов.

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