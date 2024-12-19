Ухвала суду про закриття провадження після затвердження мирової угоди може бути оскаржена як в апеляційному, так і в касаційному порядку — ВП ВС

Велика Палата ВС наголосила, що суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом, і така ухвала може бути оскаржена як в апеляційному, так і в касаційному порядку.

Якщо в касаційній скарзі оскаржується ухвала суду першої інстанції про закриття провадження у справі у зв’язку із затвердженням мирової угоди, після її перегляду в апеляційному порядку, така касаційна скарга є касаційною скаргою саме на ухвалу про закриття провадження у справі в частині її висновків щодо наявності підстав для закриття провадження у справі згідно з п. 5 ч. 1 ст. 255 ЦПК України у зв’язку із затвердженням мирової угоди, яка, відповідно, підлягає касаційному оскарженню.

На цьому акцентувала Велика Палата Верховного Суду.

У справі, що розглядалася, позивачка звернулася до суду з вимогою про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП.

Під час розгляду справи сторони уклали мирову угоду. Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, затвердив мирову угоду та закрив провадження у справі.

У цій справі, переданій на розгляд Великої Палати ВС, перед судом постало питання щодо касаційного оскарження ухвали суду в частині затвердження мирової угоди і в частині закриття провадження у справі.

Велика Палата ВС зауважила, що суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом (п. 5 ч. 1 ст. 255 ЦПК України). Ухвала про закриття провадження у справі може бути оскаржена як в апеляційному, так і в касаційному порядку.

Мирова угода є юридичним документом, який створюється сторонами процесу й затверджується судом з метою вирішення спору шляхом досягнення взаємної згоди.

Загальний наслідок укладення мирової угоди полягає в тому, що сторони приймають умови, які для них є прийнятними. Припинення судового процесу та закриття провадження у справі, за змістом ч. 4 ст. 207 ЦПК України, є безальтернативним результатом затвердження судом мирової угоди.

За своїм змістом процедура закінчення розгляду справи укладенням мирової угоди складається з декількох послідовних дій, що вчиняються сторонами та судом у визначеній послідовності, включно з процесуальними рішеннями про затвердження мирової угоди та про закриття провадження у справі.

Закриття провадження у справі є процесуальною дією, якою завершується судовий процес, і законодавець не встановлює жодного обмеження щодо можливості оскарження в касаційному порядку ухвали про закриття провадження залежно від підстави закриття провадження у справі.

Тому ухвала суду першої інстанції про закриття провадження у справі, якщо вона постановлена у зв’язку із затвердженням мирової угоди, після її перегляду в апеляційному порядку підлягає касаційному оскарженню.

Розглядаючи касаційну скаргу по суті, ВП ВС відмовила в її задоволенні, оскільки скаржниця не навела належних доводів, а рішення судів попередніх інстанцій ухвалені з дотриманням норм процесуального права.

Ознайомитись з постановою ВП ВС від 27 листопада 2024 року у справі № 185/8179/22 (провадження № 14-84цс24) можна за посиланням.

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