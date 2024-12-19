Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Большая Палата Верховного Суда

Постановление суда о закрытии производства после утверждения мирового соглашения может быть обжаловано как в апелляционном, так и в кассационном порядке — БП ВС

12:06, 19 декабря 2024
Большая Палата ВС подчеркнула, что суд своим определением закрывает производство по делу, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом, и такое определение может быть обжаловано как в апелляционном, так и в кассационном порядке.
Постановление суда о закрытии производства после утверждения мирового соглашения может быть обжаловано как в апелляционном, так и в кассационном порядке — БП ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если в кассационной жалобе обжалуется определение суда первой инстанции о закрытии производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения, после его пересмотра в апелляционном порядке, такая кассационная жалоба является кассационной жалобой именно на постановление о закрытии производства по делу в части его выводов о наличии оснований для закрытия производства по делу согласно п. 5 ч. 1 ст. 255 ГПК Украины в связи с утверждением мирового соглашения, которое, соответственно, подлежит кассационному обжалованию.

На этом акцентировала Большая Палата Верховного Суда.

У справі, що розглядалася, позивачка звернулася до суду з вимогою про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП.

Під час розгляду справи сторони уклали мирову угоду. Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, затвердив мирову угоду та закрив провадження у справі.

У цій справі, переданій на розгляд Великої Палати ВС, перед судом постало питання щодо касаційного оскарження ухвали суду в частині затвердження мирової угоди і в частині закриття провадження у справі.

Велика Палата ВС зауважила, що суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом (п. 5 ч. 1 ст. 255 ЦПК України). Ухвала про закриття провадження у справі може бути оскаржена як в апеляційному, так і в касаційному порядку.

Мирова угода є юридичним документом, який створюється сторонами процесу й затверджується судом з метою вирішення спору шляхом досягнення взаємної згоди.

Загальний наслідок укладення мирової угоди полягає в тому, що сторони приймають умови, які для них є прийнятними. Припинення судового процесу та закриття провадження у справі, за змістом ч. 4 ст. 207 ЦПК України, є безальтернативним результатом затвердження судом мирової угоди.

За своїм змістом процедура закінчення розгляду справи укладенням мирової угоди складається з декількох послідовних дій, що вчиняються сторонами та судом у визначеній послідовності, включно з процесуальними рішеннями про затвердження мирової угоди та про закриття провадження у справі.

Закриття провадження у справі є процесуальною дією, якою завершується судовий процес, і законодавець не встановлює жодного обмеження щодо можливості оскарження в касаційному порядку ухвали про закриття провадження залежно від підстави закриття провадження у справі.

Тому ухвала суду першої інстанції про закриття провадження у справі, якщо вона постановлена у зв’язку із затвердженням мирової угоди, після її перегляду в апеляційному порядку підлягає касаційному оскарженню.

Розглядаючи касаційну скаргу по суті, ВП ВС відмовила в її задоволенні, оскільки скаржниця не навела належних доводів, а рішення судів попередніх інстанцій ухвалені з дотриманням норм процесуального права.

Ознайомитись з постановою ВП ВС від 27 листопада 2024 року у справі № 185/8179/22 (провадження № 14-84цс24) можна за посиланням. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика Большая Палата Верховного Суда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о реформе МСЭК – кто из мужчин 25-60 лет должен будет до 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования

Мужчины от 25 до 60 лет, которым была установлена II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны будут в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования , если они ранее не прошли такой осмотр в установленный срок – принят закон.

Депутаты проголосовали об отзыве Юрия Бойко с должности члена комитета по правам человека

Народные депутаты нашли 258 голосов для отзыва Юрия Бойко с должности члена комитета.

Верховная Рада одобрила законопроект о повышении зарплат в Госаудитслужбе, которая будет отчитываться за прозрачность использованных Украиной средств ЕС

Поскольку Госаудитслужба фактически является главным контролером средств, поступающих от ЕС, предлагается выделить должности, на которые не распространяется законодательство о государственной службе, и установить оклады в отдельном законе.

Высший совет правосудия открыл уже третье дисциплинарное дело в отношении судей Высшего антикоррупционного суда

В прошлые годы открытие дисциплинарных дел в отношении судей ВАКС вызывало бурную реакцию у общественности, но сейчас – тишина.

Верховная Рада одобрила законопроект о запрете изъятия органов для трансплантации у погибших военных

Парламент принял в первом чтении законопроект о запрете изъятия органов и других анатомических материалов для трансплантации у военнослужащих, а также у лиц, погибших в результате применения мер принуждения со стороны силовых структур.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва