Постановление суда о закрытии производства после утверждения мирового соглашения может быть обжаловано как в апелляционном, так и в кассационном порядке — БП ВС

Большая Палата ВС подчеркнула, что суд своим определением закрывает производство по делу, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом, и такое определение может быть обжаловано как в апелляционном, так и в кассационном порядке.

Если в кассационной жалобе обжалуется определение суда первой инстанции о закрытии производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения, после его пересмотра в апелляционном порядке, такая кассационная жалоба является кассационной жалобой именно на постановление о закрытии производства по делу в части его выводов о наличии оснований для закрытия производства по делу согласно п. 5 ч. 1 ст. 255 ГПК Украины в связи с утверждением мирового соглашения, которое, соответственно, подлежит кассационному обжалованию.

На этом акцентировала Большая Палата Верховного Суда.

У справі, що розглядалася, позивачка звернулася до суду з вимогою про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП.

Під час розгляду справи сторони уклали мирову угоду. Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, затвердив мирову угоду та закрив провадження у справі.

У цій справі, переданій на розгляд Великої Палати ВС, перед судом постало питання щодо касаційного оскарження ухвали суду в частині затвердження мирової угоди і в частині закриття провадження у справі.

Велика Палата ВС зауважила, що суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом (п. 5 ч. 1 ст. 255 ЦПК України). Ухвала про закриття провадження у справі може бути оскаржена як в апеляційному, так і в касаційному порядку.

Мирова угода є юридичним документом, який створюється сторонами процесу й затверджується судом з метою вирішення спору шляхом досягнення взаємної згоди.

Загальний наслідок укладення мирової угоди полягає в тому, що сторони приймають умови, які для них є прийнятними. Припинення судового процесу та закриття провадження у справі, за змістом ч. 4 ст. 207 ЦПК України, є безальтернативним результатом затвердження судом мирової угоди.

За своїм змістом процедура закінчення розгляду справи укладенням мирової угоди складається з декількох послідовних дій, що вчиняються сторонами та судом у визначеній послідовності, включно з процесуальними рішеннями про затвердження мирової угоди та про закриття провадження у справі.

Закриття провадження у справі є процесуальною дією, якою завершується судовий процес, і законодавець не встановлює жодного обмеження щодо можливості оскарження в касаційному порядку ухвали про закриття провадження залежно від підстави закриття провадження у справі.

Тому ухвала суду першої інстанції про закриття провадження у справі, якщо вона постановлена у зв’язку із затвердженням мирової угоди, після її перегляду в апеляційному порядку підлягає касаційному оскарженню.

Розглядаючи касаційну скаргу по суті, ВП ВС відмовила в її задоволенні, оскільки скаржниця не навела належних доводів, а рішення судів попередніх інстанцій ухвалені з дотриманням норм процесуального права.

Ознайомитись з постановою ВП ВС від 27 листопада 2024 року у справі № 185/8179/22 (провадження № 14-84цс24) можна за посиланням.

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