Два графика отключения света – в YASNO объяснили, зачем это, и как действуют

18:28, 19 декабря 2024
Энергетики объяснили, как работают графики отключений и информирования.
Фото: reform.energy
По состоянию на четверг, 19 декабря, в Украине третий день подряд не вводят ограничений на потребление электроэнергии. Это стало возможным благодаря теплой погоде и увеличению импорта электроэнергии. Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.
Однако, по его словам, ситуация может измениться, поэтому важно понимать, как работают графики отключений и информирования.
Есть два типа графиков:
- График вероятных отключений составляется на неделю и позволяет прогнозировать, когда гарантированно будет электроснабжение. Этот график базируется на пессимистическом сценарии, когда «Укрэнерго» требует отключения 4 из 6 очередей.
Нововведения в графике:
- Временные слоты сокращены до 30 минут (вместо часа).
- Добавлены подгруппы, теперь их 12.
- Гарантированное электроснабжение увеличено до минимум 3,5 часов (ранее было 2 часа).
- Унификация графика для всей страны.
- График фактических отключений показывает точное время, когда электроэнергию планируют отключать. Этот график обновляется в течение дня, поэтому возможны корректировки.
Как настроить информирование
- В приложении YASNO Mobile доступны пуш-уведомления, которые отправляются за 30 минут до отключения или включения электроэнергии.
- Для определения своей подгруппы можно воспользоваться сайтом или мобильным приложением компании.
Эксперты призывают граждан следить за обновлениями графиков, чтобы лучше планировать свой день и оставаться в курсе изменений.
Напомним, в распределении электроэнергии произошли изменения и каждую группу потребителей поделили на подгруппы.
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