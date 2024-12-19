Два графика отключения света – в YASNO объяснили, зачем это, и как действуют

Энергетики объяснили, как работают графики отключений и информирования.

Фото: reform.energy

По состоянию на четверг, 19 декабря, в Украине третий день подряд не вводят ограничений на потребление электроэнергии. Это стало возможным благодаря теплой погоде и увеличению импорта электроэнергии. Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

Однако, по его словам, ситуация может измениться, поэтому важно понимать, как работают графики отключений и информирования.

Есть два типа графиков:

График вероятных отключений составляется на неделю и позволяет прогнозировать, когда гарантированно будет электроснабжение. Этот график базируется на пессимистическом сценарии, когда «Укрэнерго» требует отключения 4 из 6 очередей.

Нововведения в графике:

Временные слоты сокращены до 30 минут (вместо часа).

Добавлены подгруппы, теперь их 12.

Гарантированное электроснабжение увеличено до минимум 3,5 часов (ранее было 2 часа).

Унификация графика для всей страны.

График фактических отключений показывает точное время, когда электроэнергию планируют отключать. Этот график обновляется в течение дня, поэтому возможны корректировки.

Как настроить информирование

В приложении YASNO Mobile доступны пуш-уведомления, которые отправляются за 30 минут до отключения или включения электроэнергии.

Для определения своей подгруппы можно воспользоваться сайтом или мобильным приложением компании.

Эксперты призывают граждан следить за обновлениями графиков, чтобы лучше планировать свой день и оставаться в курсе изменений.

Напомним, в распределении электроэнергии произошли изменения и каждую группу потребителей поделили на подгруппы.

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