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Два графика отключения света – в YASNO объяснили, зачем это, и как действуют

18:28, 19 декабря 2024
Энергетики объяснили, как работают графики отключений и информирования.
Два графика отключения света – в YASNO объяснили, зачем это, и как действуют
Фото: reform.energy
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По состоянию на четверг, 19 декабря, в Украине третий день подряд не вводят ограничений на потребление электроэнергии. Это стало возможным благодаря теплой погоде и увеличению импорта электроэнергии. Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

Однако, по его словам, ситуация может измениться, поэтому важно понимать, как работают графики отключений и информирования.

Есть два типа графиков:

  1. График вероятных отключений составляется на неделю и позволяет прогнозировать, когда гарантированно будет электроснабжение. Этот график базируется на пессимистическом сценарии, когда «Укрэнерго» требует отключения 4 из 6 очередей.

Нововведения в графике:

  • Временные слоты сокращены до 30 минут (вместо часа).
  • Добавлены подгруппы, теперь их 12.
  • Гарантированное электроснабжение увеличено до минимум 3,5 часов (ранее было 2 часа).
  • Унификация графика для всей страны.
  1. График фактических отключений показывает точное время, когда электроэнергию планируют отключать. Этот график обновляется в течение дня, поэтому возможны корректировки.

Как настроить информирование

  • В приложении YASNO Mobile доступны пуш-уведомления, которые отправляются за 30 минут до отключения или включения электроэнергии.
  • Для определения своей подгруппы можно воспользоваться сайтом или мобильным приложением компании.

Эксперты призывают граждан следить за обновлениями графиков, чтобы лучше планировать свой день и оставаться в курсе изменений.

Напомним, в распределении электроэнергии произошли изменения и каждую группу потребителей поделили на подгруппы.

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