Два графіки відключення світла – в YASNO пояснили, навіщо це, та як діють

Енергетики пояснили, як працюють графіки відключень і інформування.

Фото: reform.energy

Станом на четвер, 19 грудня, в Україні третій день поспіль не вводять обмежень на споживання електроенергії. Це стало можливим завдяки теплій погоді та збільшенню імпорту електроенергії. Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

Однак, за його словами, ситуація може змінитися, тому важливо розуміти, як працюють графіки відключень та інформування.

Є два типи графіків:

Графік ймовірних відключень складається на тиждень і дає змогу прогнозувати, коли гарантовано буде електропостачання. Цей графік базується на песимістичному сценарії, коли «Укренерго» вимагає відключення 4 з 6 черг.

Нововведення в графіку:

Часові слоти скорочено до 30 хвилин (замість години).

Додано підгрупи, тепер їх 12.

Гарантоване електропостачання збільшено до мінімум 3,5 годин (раніше було 2 години).

Уніфікація графіка для всієї країни.

Графік фактичних відключень показує точний час, коли електроенергію планують відключати. Цей графік оновлюється протягом дня, тому можливі коригування.

Як налаштувати інформування

У застосунку YASNO Mobile доступні пуш-повідомлення, які надсилаються за 30 хвилин до відключення чи увімкнення електроенергії.

Для визначення своєї підгрупи можна скористатися сайтом або мобільним застосунком компанії.

Експерти закликають громадян слідкувати за оновленнями графіків, щоб краще планувати свій день і залишатися в курсі змін.

Нагадаємо, в розподіленні електроенергії відбулися зміни і кожну групу споживачів поділили на підгрупи.

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