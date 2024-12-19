Практика судів
  1. В Україні

Два графіки відключення світла – в YASNO пояснили, навіщо це, та як діють

18:28, 19 грудня 2024
Енергетики пояснили, як працюють графіки відключень і інформування.
Два графіки відключення світла – в YASNO пояснили, навіщо це, та як діють
Фото: reform.energy
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на четвер, 19 грудня, в Україні третій день поспіль не вводять обмежень на споживання електроенергії. Це стало можливим завдяки теплій погоді та збільшенню імпорту електроенергії. Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

Однак, за його словами, ситуація може змінитися, тому важливо розуміти, як працюють графіки відключень та інформування.

Є два типи графіків:

  1. Графік ймовірних відключень складається на тиждень і дає змогу прогнозувати, коли гарантовано буде електропостачання. Цей графік базується на песимістичному сценарії, коли «Укренерго» вимагає відключення 4 з 6 черг.

Нововведення в графіку:

  • Часові слоти скорочено до 30 хвилин (замість години).
  • Додано підгрупи, тепер їх 12.
  • Гарантоване електропостачання збільшено до мінімум 3,5 годин (раніше було 2 години).
  • Уніфікація графіка для всієї країни.
  1. Графік фактичних відключень показує точний час, коли електроенергію планують відключати. Цей графік оновлюється протягом дня, тому можливі коригування.

Як налаштувати інформування

  • У застосунку YASNO Mobile доступні пуш-повідомлення, які надсилаються за 30 хвилин до відключення чи увімкнення електроенергії.
  • Для визначення своєї підгрупи можна скористатися сайтом або мобільним застосунком компанії.

Експерти закликають громадян слідкувати за оновленнями графіків, щоб краще планувати свій день і залишатися в курсі змін.

Нагадаємо, в розподіленні електроенергії відбулися зміни і кожну групу споживачів поділили на підгрупи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

відключення світла світло графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський задували газом в авто, щоб чоловік вийшов

Міноборони вже проводить перевірку щодо інциденту у Вишгороді.

Верховна Рада не встигне прийняти закон про створення Вищого адміністративного суду до кінця року, як того вимагав МВФ

МВФ записав у вимоги Меморандуму, що Україна повинна прийняти закон щодо створення Вищого адміністративного суду до кінця 2024 року, але, вочевидь, парламент цього року вже не збереться.

Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів звільнився одразу після призначення

Дисциплінарних інспекторів у Вищій раді правосуддя залишилося лише 20.

ТЦК не бачить у «Оберіг» броні, оформлені не через Дію: у Сухопутних військах відповіли на заяву члена комітету з нацбезпеки про мобілізацію заброньованих працівників

Член Комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко написав депутатське звернення з фактами мобілізації заброньованих працівників, але у Сухопутних військах заявили, що це «маніпуляція» і пояснили, чому ТЦК не бачить деякі «броні».

Законопроект про доплати суддям місцевих судів у 2024 році Верховна Рада вже не проголосує – народний депутат

Причина – відсутність політичної волі та небажання голів парламентських фракцій виділяти суддям додаткові гроші, оскільки це викличе критику у виборців.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва