Верховна Рада схвалила законопроект про підвищення зарплат в Держаудитслужбі, яка звітуватиме за прозорість використаних Україною коштів ЄС

Оскільки Держаудитслужба фактично є нині головним контролером коштів, які надходять від ЄС, пропонується виокремити посади, на які не поширюється законодавство про державну службу, і встановити оклади в окремому законі.

Верховна Рада 19 грудня прийняла за основу законопроект 12245 про внесення змін до бюджетного законодавства, зокрема до Бюджетного кодексу. Цим законопроектом пропонуються зміни до Закону «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», які торкаються статус посадових осіб органу державного фінансового контролю, тобто, Держаудитслужби.

Передбачається, що керівник Держаудитслужби, його заступники є посадовими особами, на яких не поширюється законодавство про державну службу, крім вимог щодо зайняття посади, призначення на посади та припинення зайняття посади.

Для реалізації зокрема повноважень в рамках ратифікованих Україною міжнародних угод, інших міжнародних зобов’язань в Аудитслужбі утворюються посади, що передбачають спеціальні звання, на яких не поширюється законодавство про державну службу.

Посадові особи призначаються на посади, що передбачають спеціальні звання, керівником Держаудитслужби та проходять службу в порядку, що затверджується Мінфіном.

Інші посадові особи органу державного фінансового контролю є державними службовцями.

На посади, що передбачають спеціальні звання, може бути призначений громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра у сфері контролю (аудиту), бухгалтерського обліку, економіки, фінансів, будівництва, права або інформаційних технологій, а також має бездоганну ділову репутацію.

Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності, перелік документів (сертифікатів), які засвідчують рівень професійних знань, необхідних для зайняття посади із спеціальними званнями, порядок конкурсного відбору та призначення на посади із спеціальними званнями (у тому числі на умовах контракту, істотні умови такого контракту), професійного навчання, присвоєння спеціальних звань та оцінювання посадових осіб на посадах, що передбачають спеціальні звання, затверджуються Мінфіном.

Керівнику Держаудитслужби, його заступникам, іншим посадовим особам на посадах, що передбачають спеціальні звання, присвоюються спеціальні звання – від державного контролера І рангу до державного контролера VІ рангу.

Новою статтею встановлюється, що заробітна плата керівника Держаудитслужби, його заступників, інших посадових осіб на посадах, що передбачають спеціальні звання, складається з:

1) посадового окладу;

2) доплати за спеціальне звання;

3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;

4) премії (розмір якої у разі її встановлення не може перевищувати 30% посадового окладу).

Установлюються такі посадові оклади, відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року:

1) керівник органу державного фінансового контролю – 55 (тобто, якщо враховувати «заморожений» прожитковий мінімум для працівників держорганів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, то керівник Держаудитслужби буде отримувати «голий» оклад у 115 610 грн – без врахування інших доплат і коефіцієнту);

2) заступник керівника органу державного фінансового контролю – 50;

3) директор (керівник) департаменту, начальник міжрегіонального територіального підрозділу органу державного фінансового контролю – 35;

4) заступник директора (керівника) департаменту, заступник начальника міжрегіонального територіального підрозділу органу державного фінансового контролю, начальник територіального підрозділу органу державного фінансового контролю – 32;

5) начальник (керівник) управління, заступник начальника територіального підрозділу органу державного фінансового контролю – 30;

6) заступник начальника (керівника) управління – 27;

7) начальник (керівник) відділу – 25;

8) заступник начальника (керівника) відділу, завідувач сектору – 24;

9) державний аудитор/ інспектор – 20 (тобто, якщо рахувати, виходячи з ПМ в 2102 грн, то оклад складе 42 040 грн).

Посадові оклади відповідних посадових осіб органу державного фінансового контролю з місцезнаходженням у місті Києві встановлюються з коефіцієнтом 1,2. Тобто, керівник Аудитслужби отримає оклад у 138 732 грн.

Керівнику Держаудитслужби, його заступникам, іншим посадовим особам на посадах, що передбачають спеціальні звання, виплачується щомісячна доплата за спеціальне звання у таких розмірах від посадового окладу державного аудитора/ інспектора (який складатиме 42 040 грн):

державний контролер І рангу – 80% (тобто, плюс 33 632 грн),

державний контролер ІІ рангу – 65%,

державний контролер ІІІ рангу – 50%,

державний контролер ІV рангу – 35%,

державний контролер V рангу – 20%.

Керівнику Держаудитслужби,, його заступникам, іншим посадовим особам на посадах, що передбачають спеціальні звання, також виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості» або «цілком таємно», - 10% посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», - 5% посадового окладу.

Отже, якщо підсумувати, то керівник Аудитслужби може отримати на місяць близько 227 тисяч грн з урахуванням премії.

Умови оплати праці інших посадових осіб визначаються відповідно до Закону «Про державну службу».

Керівнику Держаудитслужби, його заступникам надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 45 календарних днів із виплатою грошової допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Посадовим особам органу державного фінансового контролю на посадах, що передбачають спеціальні звання, надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів із виплатою грошової допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Нагадаємо, що раніше Держаудитслужба повідомляла, що вона є органом державної влади, на який покладено повноваження з контролю за використанням коштів, які надходять через механізм підтримки Ukraine Facility, зокрема щодо реформи судової системи та забезпечення судової діяльності, а також за запитом Мінфіну Держаудитслужба забезпечує контроль державних видатків для забезпечення стійкості державного управління в Україні (PEACE), зокрема фінансування видатків на оплату праці апаратів судів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Державну аудиторську службу наділили статусом Служби координації боротьби із шахрайством в рамках отримання Україною 50 млрд євро за інструментом Ukraine Facility. Вона буде організовувати взаємодію з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF). Відповідні зміни вніс Кабінет міністрів постановою від 6 вересня 2024 р. №1031.

Нові повноваження Аудитслужба отримала для реалізації Рамкової угоди між Україною та ЄС щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility. Раніше «Судово-юридична газета» писала, що передбачає ратифікована Угода (законопроект 0276).

Це означає, що Держаудитслужба, відповідно до Рамкової угоди, буде співпрацювати та надавати інформацію про шахрайство, корупцію та будь-яку іншу незаконну діяльність, що впливає на фінансові інтереси ЄС.

Нагадаємо також, що набув чинності закон про реформу Рахункової палати 10044-д, яким встановлено, що Рахункова палата здійснює заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо проведення витрат державного бюджету, включаючи: використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, апеляційних та місцевих судів, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Вищої ради правосуддя, Офісу Генерального прокурора та інших органів, безпосередньо визначених Конституцією України.

Автор: Наталя Мамченко

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