Верховна Рада 19 грудня повторно розгляне відкликання Бойка з Комітету з питань прав людини

Парламент повторно розгляне постанову про виключення Юрія Бойка з Комітету Ради.

19 грудня Верховна Рада повторно розгляне постанову про виключення народного депутата від фракції ОПЗЖ Юрія Бойка з Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Про це повідомив голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 18 грудня провалила постанову 12327, якою пропонувалося відкликати народного депутата від фракції ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. За проголосували 217 депутатів.

Як зазначив Давид Арахамія, для позитивного рішення не вистачило 9 голосів.

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