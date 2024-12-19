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Верховна Рада 19 грудня повторно розгляне відкликання Бойка з Комітету з питань прав людини

11:12, 19 грудня 2024
Парламент повторно розгляне постанову про виключення Юрія Бойка з Комітету Ради.
Верховна Рада 19 грудня повторно розгляне відкликання Бойка з Комітету з питань прав людини
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19 грудня Верховна Рада повторно розгляне постанову про виключення народного депутата від фракції ОПЗЖ Юрія Бойка з Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Про це повідомив голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 18 грудня провалила постанову 12327, якою пропонувалося відкликати народного депутата від фракції ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. За проголосували 217 депутатів.

Як зазначив Давид Арахамія, для позитивного рішення не вистачило 9 голосів.

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Верховна Рада України Давид Арахамія

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