Верховная Рада 19 декабря повторно рассмотрит отзыв Бойко из Комитета по правам человека

19 декабря Верховная Рада повторно рассмотрит постановление об исключении народного депутата от фракции ОПЗЖ Юрия Бойко из Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений». Об этом сообщил глава депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 18 декабря провалила постановление 12327, которым предлагалось отозвать народного депутата от фракции ОПЗЖ Юрия Бойко с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. За проголосовало 217 депутатов.
Как отметил Давид Арахамия, для положительного решения не хватило 9 голосов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.