Верховная Рада одобрила законопроект о повышении зарплат в Госаудитслужбе, которая будет отчитываться за прозрачность использованных Украиной средств ЕС

Поскольку Госаудитслужба фактически является главным контролером средств, поступающих от ЕС, предлагается выделить должности, на которые не распространяется законодательство о государственной службе, и установить оклады в отдельном законе.

Верховная Рада 19 декабря приняла за основу законопроект 12245 о внесении изменений в бюджетное законодательство, в частности, в Бюджетный кодекс. Этим законопроектом предлагаются изменения в Закон «Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине», которые затрагивают статус должностных лиц органа государственного финансового контроля, то есть Госаудитслужбы.

Предполагается, что руководитель Госаудитслужбы, его заместители являются должностными лицами, на которых не распространяется законодательство о государственной службе, кроме требований занятия должности, назначения на должности и прекращения занятия должности.

Для реализации полномочий в рамках ратифицированных Украиной международных соглашений, других международных обязательств в Аудитслужбе образуются должности, предусматривающие специальные звания, на которых не распространяется законодательство о государственной службе.

Должностные лица назначаются должности, предусматривающие специальные звания, руководителем Госаудитслужбы и проходят службу порядке, что утверждается Минфином.

Остальные должностные лица органа государственного контроля являются государственными служащими.

На должности, предусматривающие специальные звания, может быть назначен гражданин Украины, владеющий государственным языком, имеющий высшее образование не ниже степени бакалавра в сфере контроля (аудита), бухгалтерского учета, экономики, финансов, строительства, права или информационных технологий, а также безупречную деловую репутацию.

Квалификационные требования и критерии профессиональной пригодности, перечень документов (сертификатов), удостоверяющих уровень профессиональных знаний, необходимых для занятия должности со специальными званиями, порядок конкурсного отбора и назначения на должности со специальными званиями (в том числе на условиях контракта, существенные условия такого контракта) , профессионального обучения, присвоения специальных званий и оценивания должностных лиц на должностях, предусматривающих специальные звания, утверждаются Минфином.

Руководителю Госаудитслужбы, его заместителям, другим должностным лицам на должностях, предусматривающих специальные звания, присваиваются специальные звания – от государственного контролера и ранга до государственного контролера VI ранга.

Новой статьей устанавливается, что заработная плата руководителя Госаудитслужбы, его заместителей, других должностных лиц на должностях, предусматривающих специальные звания, состоит из:

1) должностного оклада;

2) доплаты за специальное звание;

3) доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;

4) премии (размер которой в случае ее установления не может превышать 30% должностного оклада).

Устанавливаются следующие должностные оклады, в соответствии с размером прожиточного минимума, установленным для трудоспособных лиц на 1 января календарного года:

1) руководитель органа государственного финансового контроля – 55 (т.е. если учитывать «замороженный» прожиточный минимум для работников госорганов, оплата труда которых регулируется специальными законами, то руководитель Госаудитслужбы будет получать «голый» оклад в 115 610 грн – без учета других доплат и коэффициента);

2) заместитель руководителя органа государственного финансового контроля – 50;

3) директор (руководитель) департамента, начальник межрегионального территориального подразделения органа государственного финансового контроля – 35;

4) заместитель директора (руководителя) департамента, заместитель начальника межрегионального территориального подразделения органа государственного финансового контроля, начальник территориального подразделения органа государственного финансового контроля – 32;

5) начальник (руководитель) управления, заместитель начальника территориального подразделения органа государственного финансового контроля – 30;

6) заместитель начальника (руководителя) управления – 27;

7) начальник (руководитель) отдела – 25;

8) заместитель начальника (руководителя) отдела, заведующий сектором – 24;

9) государственный аудитор/инспектор – 20 (т.е. если считать исходя из ПМ в 2102 грн, то оклад составит 42 040 грн).

Должностные оклады должностных лиц органа государственного финансового контроля с местонахождением в городе Киеве устанавливаются с коэффициентом 1,2. То есть руководитель Аудитслужбы получит оклад в 138 732 грн.

Руководителю Госаудитслужбы, его заместителям, другим должностным лицам на должностях, предусматривающих специальные звания, выплачивается ежемесячная доплата за специальное звание в таких размерах от должностного оклада государственного аудитора/инспектора (составляющий 42 040 грн):

государственный контролер І ранга – 80% (т.е. плюс 33 632 грн),

государственный контролер ІІ ранга – 65%,

государственный контролер ІІІ ранга – 50%,

государственный контролер IV ранга – 35%,

государственный контроллер V ранга – 20%.

Руководителю Госаудитслужбы, его заместителям, другим должностным лицам на должностях, предусматривающих специальные звания, также выплачивается ежемесячная доплата за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне, в размере в зависимости от степени секретности информации: сведения и их носители, имеющие степень секретности особой важности» или «совершенно секретно», – 10% должностного оклада; сведения и их носители, имеющие степень секретности «секретно», – 5% должностного оклада.

Следовательно, если подытожить, то руководитель Аудитслужбы может получить в месяц около 227 тысяч грн с учетом премии.

Условия оплаты труда других должностных лиц определяются в соответствии с Законом «О государственной службе».

Руководителю Госаудитслужбы его заместителям предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней с выплатой денежного пособия в размере среднемесячной заработной платы.

Должностным лицам органа государственного финансового контроля на должностях, предусматривающих специальные звания, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней с выплатой пособия в размере среднемесячной заработной платы.

Напомним, ранее Госаудитслужба сообщала, что она является органом государственной власти, на который возложены полномочия по контролю за использованием средств, поступающих через механизм поддержки Ukraine Facility, в частности по реформе судебной системы и обеспечения судебной деятельности, а также по запросу Минфина Госаудитслужба обеспечивает контроль государственных расходов для обеспечения устойчивости государственного управления в Украине (PEACE), в частности, финансирование расходов на оплату труда аппаратов судов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственную аудиторскую службу наделили статусом Службы координации по борьбе с мошенничеством в рамках получения Украиной 50 млрд евро по инструменту Ukraine Facility. Она будет организовывать взаимодействие с Европейским управлением по предотвращению злоупотреблений и мошенничества (OLAF). Соответствующие изменения внес Кабинет Министров постановлением от 6 сентября 2024 г. №1031.

Новые полномочия Аудитслужба получила для реализации Рамочного соглашения между Украиной и ЕС о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что предусматривает ратифицированное Соглашение (законопроект 0276).

Это означает, что Госаудитслужба, согласно Рамочному соглашению, будет сотрудничать и предоставлять информацию о мошенничестве, коррупции и любой другой незаконной деятельности, влияющей на финансовые интересы ЕС.

Напомним также, что вступил в силу закон о реформе Счетной палаты (законопроект 10044-д), которым установлено, что Счетная палата осуществляет мероприятия государственного внешнего финансового контроля (аудита) по проведению расходов государственного бюджета, включая использование бюджетных средств на обеспечение деятельности Верховной Рады, Президента, Кабинета Министров, Конституционного Суда, Верховного Суда, высших специализированных судов, апелляционных и местных судов, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Высшего совета правосудия, Офиса Генерального прокурора и других органов, непосредственно определенных Конституцией Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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