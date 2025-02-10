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Справи про банкрутство, корпоративні спори та земельні відносини — огляд практики КГС ВС

13:48, 10 лютого 2025
В огляді висвітлено низку правових позицій КГС ВС в окремих категоріях спорів за грудень 2024 року.
Справи про банкрутство, корпоративні спори та земельні відносини — огляд практики КГС ВС
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Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики КГС ВС за грудень 2024 року. В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції. 

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки про:

-  підстави для відмови в затвердженні плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство;

-  порядок заявлення скарги на дії / бездіяльність арбітражного керуючого / відшкодування шкоди;

-  закриття провадження у справі про банкрутство малого приватного підприємства, ліквідаційна процедура якого тривала понад 13 років.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів та корпоративних прав містяться висновки стосовно:

-  юрисдикційності спору про визнання протиправним та скасування рішення міської ради як засновника комунального підприємства про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства й ефективності такого способу захисту;

-  неефективності для захисту майнового інтересу щодо збереження майна, яке перебуває у володінні позивача, вимоги про скасування реєстраційних дій щодо іншої юридичної особи та неналежності такого способу захисту, як заборона використання найменування юридичної особи іншої організаційно-правової форми;

-  правового статусу наглядової ради у закладі охорони здоров’я та обсягу її повноважень.

У постановах у справах щодо земельних відносин викладено правові висновки щодо:

-  обсягу правомочностей землекористувача;

-  вимоги позивача, який не є стороною правочинів, про витребування земельної ділянки від її кінцевого набувача;

-  повноважень військових адміністрацій у сфері земельних правовідносин.

У постанові у спорі, що виник із договору, міститься правовий висновок стосовно:

-  вимог про визнання недійсними окремих положень договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком з підстав невідповідності його змісту Типовому договору.

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