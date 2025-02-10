Дела о банкротстве, корпоративных спорах и земельных отношениях — обзор практики КХС ВС

В обзоре представлен ряд правовых позиций КХС ВС в отдельных категориях споров за декабрь 2024 года.

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Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики КХС ВС за декабрь 2024 года. В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки про:

- підстави для відмови в затвердженні плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство;

- порядок заявлення скарги на дії / бездіяльність арбітражного керуючого / відшкодування шкоди;

- закриття провадження у справі про банкрутство малого приватного підприємства, ліквідаційна процедура якого тривала понад 13 років.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів та корпоративних прав містяться висновки стосовно:

- юрисдикційності спору про визнання протиправним та скасування рішення міської ради як засновника комунального підприємства про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства й ефективності такого способу захисту;

- неефективності для захисту майнового інтересу щодо збереження майна, яке перебуває у володінні позивача, вимоги про скасування реєстраційних дій щодо іншої юридичної особи та неналежності такого способу захисту, як заборона використання найменування юридичної особи іншої організаційно-правової форми;

- правового статусу наглядової ради у закладі охорони здоров’я та обсягу її повноважень.

У постановах у справах щодо земельних відносин викладено правові висновки щодо:

- обсягу правомочностей землекористувача;

- вимоги позивача, який не є стороною правочинів, про витребування земельної ділянки від її кінцевого набувача;

- повноважень військових адміністрацій у сфері земельних правовідносин.

У постанові у спорі, що виник із договору, міститься правовий висновок стосовно:

- вимог про визнання недійсними окремих положень договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком з підстав невідповідності його змісту Типовому договору.

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