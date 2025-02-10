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В Чернигове мужчина распилил перечный баллончик в лицо военнослужащего ТЦК

13:30, 10 февраля 2025
Во время оповещения граждан работниками ТЦК мужчина отказался предоставить документы, вел себя агрессивно, замахнулся на одну из военных дубинкой, после чего распилил ему в лицо перечный баллончик.
В Чернигове мужчина распилил перечный баллончик в лицо военнослужащего ТЦК
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В Чернигове правоохранители задержали злоумышленника, совершившего нападение на военнослужащего ТЦК. Фигурант распилил в лицо военного перечный баллончик и угрожал ему телескопической дубинкой. Об этом сообщает Нацполиция.

В частности, 6 февраля в милицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города во время оповещения граждан работниками ТЦК неизвестный мужчина отказался предоставить документы для проверки, вел себя агрессивно, замахнулся на одну из военных телескопической дубинки, после чего распилил ему в лицо перечный баллончик и скрылся.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого – им оказался 43-летний гражданин. После содеянного мужчина закрылся в своей квартире.

В доме мужчины полицейские провели неотложный обыск с привлечением кинолога. В ходе следственного действия полицейские изъяли телескопическую дубинку, почти 1 кг конопли и около 200 патронов разного калибра. Все изъятое направлено на проведение экспертных исследований.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.

При процессуальном руководстве прокуратуры следователь полиции сообщил фигуранту о подозрении в совершении уголовных правонарушений по следующим статьям:

  • по ч. 2 статьи 350 (преднамеренное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу);
  • по ч. 1 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного Кодекса Украины.

Также следователи готовят сообщение злоумышленнику о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины)

Санкция по самой тяжелой из этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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