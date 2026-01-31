Підліток застосував перцевий балончик — суд притягнув матір до відповідальності

Хлопець застосував перцевий балон відносно знайомого.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу № 359/14845/25 про адміністративне правопорушення, пов’язане з невиконанням батьківських обов’язків щодо виховання дитини. Про це розповіли у суді.

Постановою суду від 16 січня 2026 року притягнуто до адміністративної відповідальності жінку за порушення вимог частини 3 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення 29 листопада в м. Бориспіль Київської області, неповнолітній хлопець вчинив хуліганські дії, а саме застосував перцевий балон відносно неповнолітнього знайомого.

З огляду на те, що хлопець не досягнув віку адміністративної відповідальності, суд притягнув до відповідальності його матір.

В судовому засіданні мати неповнолітнього свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнала, щиро розкаялася. Із фактичними обставинами вчиненого правопорушення, які викладені в протоколі повністю погодилася і не оспорювала.

Дослідивши докази, які містяться в матеріалах справи суд визнав винуватою громадянку та наклав на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. Крім того, вона сплатить судовий збір в розмірі 665 гривень 60 копійок.

