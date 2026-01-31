  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Подросток применил перцовый баллончик — суд привлек мать к ответственности

20:33, 31 января 2026
Парень применил перцовый баллончик относительно знакомого.
Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело №359/14845/25 об административном правонарушении, связанном с неисполнением родительских обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом рассказали в суде.

Постановлением суда от 16 января 2026 года привлечена к административной ответственности женщина за нарушение требований части 3 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Согласно протоколу об административном правонарушении 29 ноября в г. Борисполь Киевской области, несовершеннолетний парень совершил хулиганские действия, а именно применил перцовый баллончик в отношении несовершеннолетнего знакомого.

Учитывая, что парень не достиг возраста административной ответственности, суд привлек к ответственности его мать.

В судебном заседании мать несовершеннолетнего свою вину в совершении административного правонарушения признала, искренне раскаялась. С фактическими обстоятельствами совершенного правонарушения, изложенными в протоколе, полностью согласилась и не оспаривала.

Исследовав доказательства, содержащиеся в материалах дела, суд признал виновной гражданку и наложил на нее административное взыскание в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн. Кроме того, она оплатит судебный сбор в размере 665 гривен 60 копеек.

