Спроба підкупу патрульних: суд на Київщині призначив штраф водієві

Бориспільський міськрайонний суд Київської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні за обвинуваченням жителя с. Щасливе за надання неправомірної вигоди службовій особі. Про це розповіли у суді.

Судом встановлено, що в серпні 2025 року під час несення служби на планшет екіпажу патрульної поліції «Лемур 102» надійшов виклик про порушення правил дорожнього руху за адресою: м. Бориспіль, вул. Привокзальна. Прибувши на місце події, поліцейські виявили автомобіль «MG 5», водій якого рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар, що є порушенням ПДР.

Після зупинки транспортного засобу та повідомлення водієві причини зупинки, у громадянина було виявлено ознаки алкогольного сп’яніння. Результати огляду на приладі «Dräger» засвідчили наявність алкоголю в крові — 2,29 проміле.

У подальшому працівники Бориспільської патрульної поліції повідомили водія про складання протоколу за ознаками адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 266 КУпАП (відсторонення від керування та огляд на стан сп’яніння).

Попри неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність, громадянин, намагаючись уникнути відповідальності, неодноразово пропонував їм неправомірну вигоду в розмірі від 5 000 до 20 000 грн.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому, усвідомив протиправність дій та просив призначити м’яке покарання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд визнав громадянина винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі та призначив йому покарання у вигляді штрафу — 17 000 грн.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений у встановленому законом порядку (справа №359/14125/25).

