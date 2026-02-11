  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Попытка подкупа патрульных: суд на Киевщине назначил штраф водителю

07:00, 11 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нетрезвый водитель, пытаясь избежать ответственности за нарушение ПДД, предлагал полицейским взятку.
Попытка подкупа патрульных: суд на Киевщине назначил штраф водителю
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бориспольский горрайонный суд Киевской области вынес приговор в уголовном производстве по обвинению жителя с. Счастливое за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Об этом сообщили в суде.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Судом установлено, что в августе 2025 года во время несения службы на планшет экипажа патрульной полиции «Лемур 102» поступил вызов о нарушении правил дорожного движения по адресу: г. Борисполь, ул. Привокзальная. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили автомобиль «MG 5», водитель которого двигался в тёмное время суток без включённого ближнего света фар, что является нарушением ПДД.

После остановки транспортного средства и сообщения водителю причины остановки у гражданина были выявлены признаки алкогольного опьянения. Результаты осмотра на приборе «Dräger» подтвердили наличие алкоголя в крови — 2,29 промилле.

В дальнейшем сотрудники Бориспольской патрульной полиции сообщили водителю о составлении протокола по признакам административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 266 КУоАП (отстранение от управления и освидетельствование на состояние опьянения).

Несмотря на неоднократные предупреждения полицейских о уголовной ответственности, гражданин, пытаясь избежать наказания, неоднократно предлагал им неправомерную выгоду в размере от 5 000 до 20 000 грн.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном, осознал противоправность своих действий и просил назначить ему мягкое наказание.

Изучив материалы уголовного производства, суд признал гражданина виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и назначил ему наказание в виде штрафа — 17 000 грн.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке (дело №359/14125/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд штраф / штрафы Борисполь судебная практика Киевская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада легализирует право ингнорировать рабочие чаты в выходные дни

Право на информационный покой защитит от увольнения за игнорирование мессенджеров в нерабочее время.

ВВК получит новые полномочия: как правительство планирует изменить правила контрактной службы для иностранцев

Кабмин предлагает урегулировать медицинский отбор иностранцев и лиц без гражданства для контрактной службы.

Под грифом «секретно»: в Раде хотят расширить перечень финансовой информации, относящейся к гостайне

Законопроект призван упорядочить терминологию и обеспечить соответствие законодательства современным стандартам Национального банка Украины.

Рабочая группа назвала должностные оклады работников судов и выявила проблему с судебным сбором

Судьи обсудили оклады работников судов и миллионные возвраты судебного сбора.

Создание спецкомиссии и усиленный контроль над управителями: для АРМА прописали новые правила

Кабинет Министров внедряет прозрачное коллегиальное управление сложными активами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]