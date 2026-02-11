Попытка подкупа патрульных: суд на Киевщине назначил штраф водителю

Нетрезвый водитель, пытаясь избежать ответственности за нарушение ПДД, предлагал полицейским взятку.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области вынес приговор в уголовном производстве по обвинению жителя с. Счастливое за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Об этом сообщили в суде.

Судом установлено, что в августе 2025 года во время несения службы на планшет экипажа патрульной полиции «Лемур 102» поступил вызов о нарушении правил дорожного движения по адресу: г. Борисполь, ул. Привокзальная. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили автомобиль «MG 5», водитель которого двигался в тёмное время суток без включённого ближнего света фар, что является нарушением ПДД.

После остановки транспортного средства и сообщения водителю причины остановки у гражданина были выявлены признаки алкогольного опьянения. Результаты осмотра на приборе «Dräger» подтвердили наличие алкоголя в крови — 2,29 промилле.

В дальнейшем сотрудники Бориспольской патрульной полиции сообщили водителю о составлении протокола по признакам административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 266 КУоАП (отстранение от управления и освидетельствование на состояние опьянения).

Несмотря на неоднократные предупреждения полицейских о уголовной ответственности, гражданин, пытаясь избежать наказания, неоднократно предлагал им неправомерную выгоду в размере от 5 000 до 20 000 грн.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном, осознал противоправность своих действий и просил назначить ему мягкое наказание.

Изучив материалы уголовного производства, суд признал гражданина виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и назначил ему наказание в виде штрафа — 17 000 грн.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке (дело №359/14125/25).

