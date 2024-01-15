У Києві значно зросла захворюваність на грип та ГРВІ

Захворюваність на грип та ГРВІ у столиці зросла на майже 15%.

Фото: slovoidilo.ua

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб повідомив ситуацію з захворюваністю населення столиці на грип та ГРВІ за 2 тиждень 2024 року.

Зазначається, що за 2 тиждень у м. Києві зареєстровано 11760 хворих на грип та ГРВІ, у т.ч. COVID-19 (за попередній тиждень – 10252). Тижневий показник захворюваності склав 398,3, що нижче епідемічного порогу на 50,1% (епідемічний поріг 798,16).

«Відмічено зростання захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем на 14,7%», - сказано у повідомленні.

У міському центрі контролю та профілактики хвороб додали, що зростання відбулося за рахунок дитячого та дорослого населення. Захворюваність серед дітей зросла на 5,9% (5530 випадків проти 5223 - за минулий тиждень). Серед дорослих зростання на 23,9%, 6230 випадків проти 5029.

Діти складають 47,0% від загальної захворюваності, на попередньому тижні - 50,9%.

Захворюваність серед школярів зросла на 10,0%. Зареєстровано 2529 випадків, що становить 45,7% від загальної кількості захворілих дітей (1 тиждень – 44,0%). Школярі складають 21,5% (минулий тиждень – 22,4%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

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